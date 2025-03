Spécialités locales sur les vols de Vietnam Airlines et Vietjet

Dans le but de diversifier les expériences des passagers et de promouvoir les produits nationaux, les compagnies aériennes Vietnam Airlines et Vietjet Air proposent des spécialités locales à bord de leurs vols.

Photo : VNA/CVN

La Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) sert des prunes de Son La sous diverses formes, notamment des mousses et du thé aux prunes, offrant ainsi une expérience gastronomique unique aux passagers. La sélection rigoureuse des fruits garantit leur qualité, tout en soutenant les agriculteurs locaux.

Située au Nord-Ouest du Vietnam, Son La est une province montagneuse réputée pour ses paysages majestueux et son climat tempéré, propice à la culture de fruits de qualité. La prune de Son La, également appelée mân hâu, est une spécialité locale prisée pour sa saveur équilibrée entre douceur et acidité. La province compte actuellement plus de 12.300 ha de pruniers, avec une production annuelle avoisinant les 90.000 tonnes.

Produits agricoles locaux

Selon Dang Anh Tuân, vice-président de Vietnam Airlines, la présence des prunes de Son La à bord des vols de sa compagnie ne se limite pas à la promotion culinaire, mais vise également à valoriser les produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

Du 16 au 22 février, Vietnam Airlines a proposé les fraises de Son La à bord de ses vols. Elles sont garanties conformes aux normes de qualité et de sécurité alimentaire VietGAP (bonnes pratiques agricoles). Les passagers peuvent déguster des plats comme le gâteau à la mousse de fraise, le yaourt à la fraise et le thé à la fraise, servis sur certains vols domestiques et internationaux à destination de l’Europe, de l’Australie, des États-Unis, de la République de Corée et du Japon.

L’introduction des fraises de Son La sur les vols permet non seulement aux passagers de découvrir des produits agricoles locaux, mais s’inscrit également dans le plan de développement durable de Vietnam Airlines. La compagnie continue de rechercher et de sélectionner des produits de haute qualité provenant des régions du pays afin de les proposer à bord, contribuant ainsi à la promotion des produits agricoles et au développement socio-économique des localités.

Rôle de passerelle

Les fraises de Son La sont cultivées sous serre, avec des systèmes hydroponiques et une irrigation goutte-à-goutte, ce qui améliore leur qualité et leur productivité. En particulier, la variété japonaise Hana est largement cultivée, produisant des fruits sucrés et parfumés, très appréciés des consommateurs.

Photo : CTV/CVN

Auparavant, Vietnam Airlines avait déjà introduit à bord les meilleurs fruits vietnamiens, tels que le longane de Hung Yên, la prune de Son La, le litchi de Luc Ngan (province de Bac Giang) ou l’orange Cao Phong (province de Hoà Binh), ainsi que le café vietnamien.

De son côté, la compagnie aérienne Vietjet met à l’honneur le célèbre banh mi (sandwich vietnamien), classé parmi les onze meilleurs plats de rue au monde selon le magazine National Geographic. La compagnie propose également des plats emblématiques tels que le xôi khúc (boulettes de riz gluant aux épinards vietnamiens), le banh chung (gâteau carré de riz gluant, farci de viande et de haricots), ou encore le pho Thin (bouillon de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet du chef Thin), offrant ainsi aux voyageurs une véritable immersion gastronomique.

Les passagers peuvent aussi opter pour du xôi (riz gluant cuit à la vapeur), que le célèbre magazine britannique Condé Nast Traveler décrit comme “l’incarnation de la quintessence de la cuisine vietnamienne”. Vietjet propose du xôi man (riz gluant salé) garni de saucisses de porc, d’œufs de caille, de pâté et de viande de porc séchée.

En plus de ces délices, la compagnie propose également du cà phê sua (café au lait), une boisson considérée comme la “meilleure au monde”, selon le magazine gastronomique Taste Atlas, grâce à l’harmonie entre l’amertume des grains de café et la douceur du lait concentré.

L’intégration de la gastronomie vietnamienne dans les services aériens renforce non seulement les liens culturels, mais attire également les voyageurs étrangers vers les saveurs du Vietnam.

Grâce à ces programmes de coopération, Vietnam Airlines et Vietjet confirment leur rôle de passerelle, contribuant à rapprocher les produits agricoles vietnamiens des consommateurs nationaux et internationaux.

Linh Trân/CVN