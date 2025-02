Des fraises de Son La seront servies sur les vols de Vietnam Airlines

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie qui s'est tenue dans la commune de Co Noi, district de Mai Châu, plus de 500 kg de fraises ont été remis à Vietnam Airlines.

2025 marque la deuxième année de l'accord de coopération globale entre Son La et Vietnam Airlines pour la période 2024-2028.

Au cours de la saison des fraises 2024-2025, Son La a cultivé 743,2 ha de fraises, avec un rendement prévu de plus de 9 369 tonnes, dont environ 2.094 tonnes ont été consommées.

Les fraises de Son La répondent à des normes telles que l'utilisation d'engrais organiques, l'absence d'agents pathogènes et de résidus de pesticides, l'irradiation pour prévenir les parasites et la possession de certificats de sécurité alimentaire des autorités compétentes avec des origines claires, garantissant la qualité et la sécurité alimentaire pour les marchés intérieurs et d'exportation.

En plus des ventes de fraises fraîches, les fraises de Son La sont également achetées par les entreprises pour être transformées en produits tels que la confiture de fraises, les fraises séchées et le sirop de fraise.

En 2024, les prunes cultivées à Son La ont été servies dans les repas à bord des vols de Vietnam Airlines.

VNA/CVN