Les meilleurs plats de la street-food vietnamienne

Selon le site Taste Atlas, 26 plats vietnamiens figurent parmi les 100 meilleurs plats de rue d'Asie du Sud-Est. Le banh mi et le pho continuent de se classer en haut du classement, respectivement en 3 e et 9 e position.

>> Le bœuf mijoté dans le Top 10 des plats mitonnés les plus savoureux au monde

>> Le nem vietnamien dans le top 100 des meilleurs apéritifs du monde

>> Des plats vietnamiens dans la liste des meilleurs plats de cuisine de rue d'Asie

Taste Atlas a récemment publié son classement des meilleurs plats de rue d'Asie du Sud-Est, mettant à l'honneur 26 spécialités vietnamiennes. Parmi elles, le banh mi (pain) et le pho (soupe vietnamienne traditionnelle composée de nouilles de riz et de poulet ou de bœuf, dans un bouillon clair et parfumé), se distinguent en occupant les 3e et 9e places, avec des notes de 4,6 et 4,5/5. D'autres plats populaires, tels que le com tâm (riz brisé) (20e place, 4,4/5), le nem ran (rouleaux de printemps frits) (27e, 4,3/5) et le hu tiêu Nam Vang (soupe de nouilles de Nam Vang) (64e, 4,1/5), figurent également dans cette liste prestigieuse, illustrant la diversité et la richesse de la cuisine de rue vietnamienne.

Voici une sélection d’autres plats de rue vietnamiens présents dans le classement :

Nem lui : Originaire de Huê, ce mets emblématique consiste en des brochettes de porc finement haché, mélangé avec de la couenne de porc, de l'ail et des épices, puis enroulé autour d'une tige de citronnelle avant d'être grillé sur un feu de charbon. Ce plat est servi avec des légumes frais et des galettes de riz, accompagné d'une sauce à base de nuoc mam, d'ail et de cacahuètes grillées.

Banh xèo : Le banh xèo du Centre du Vietnam, également appelé banh khoai, est une crêpe croustillante faite de farine de riz, d’eau, d’œufs, de sucre et de sel, garnie de champignons, de porc, de crevettes, de germes de soja, de carottes et de ciboule. Il est servi avec une sauce spéciale à base de sésame et de cacahuètes, accompagné de pérille, de laitue et de basilic asiatique.

Au Sud du Vietnam, la crêpe est plus grande, plus fine, avec une texture plus croustillante, souvent colorée en jaune grâce au curcuma. Sa garniture comprend du porc, du canard, des crevettes d’eau douce, des champignons et des germes de soja.

Banh bèo : Préparé à partir de farine de riz gluant et de tapioca, le banh bèo est cuit à la vapeur dans de petites coupelles en porcelaine. Il est garni de crevettes séchées, d’oignons frits et de croûtons de porc croustillants, puis servi avec une sauce de poisson sucrée. Il existe également une version sucrée, populaire à Hội An.

Bun dâu mam tôm : Plat typiquement hanoïen, il se compose de vermicelles de riz, de tofu frit croustillant et d’une pâte de crevettes en saumure fermentée (mam tôm). Il peut être enrichi avec du porc bouilli, du nem (rouleau de printemps frit), du cha côm (galette de porc et riz gluant) et des herbes aromatiques. La sauce mam tôm, au goût puissant, est souvent agrémentée de citron et de piment pour adoucir sa saveur intense.

Bo bia : Ce rouleau inspiré de la cuisine chinoise varie selon les régions. Dans le Nord, il s'agit d'une version sucrée composée de galettes de riz, de sucre, de noix de coco râpée et de graines de sésame noir. Dans le Sud, il prend la forme d’un rouleau salé garni de saucisse chinoise, d’œufs, de carottes et de coriandre, servi avec une sauce épicée aux haricots fermentés.

Banh ran : Ce dessert vietnamien est une boulette de riz gluant fourrée d’une pâte sucrée de haricots mungo, roulée dans du sésame avant d’être frite jusqu’à obtenir une couleur dorée et une texture croustillante. Il existe aussi une version salée, farcie de viande et de légumes, servie avec une sauce aigre-douce.

Banh khot : Originaire du Sud du Vietnam, ces petites crêpes dorées sont cuites dans un moule spécial en fonte. Elles sont composées d’une pâte de riz et de lait de coco, puis garnies de crevettes ou de porc haché. Elles se dégustent enroulées dans des feuilles de salade et trempées dans une sauce aigre-douce.

Banh cuôn : Ce plat populaire du Nord du Vietnam est préparé à partir d’une fine crêpe de riz farcie de porc haché et de champignons noirs, puis roulée et servie avec des échalotes frites, du cha lua (pâté de porc vietnamien) et une sauce nuoc mam parfumée.

Chao long : Cette bouillie de riz épaisse est préparée avec un bouillon d’os de porc et agrémentée d’abats tels que le foie, le cœur et l’intestin, accompagnés d’herbes aromatiques, d’échalotes frites et de nuoc mam.

Xôi gà : Plat simple mais savoureux, il se compose de riz gluant cuit à la vapeur et accompagné de poulet rôti ou bouilli, souvent servi sur une feuille de bananier. On y ajoute parfois du porc laqué ou de la sauce chili pour plus de saveur.

Bun moc : Originaire du village de Mọc, situé à Hanoï, cette soupe de vermicelles de riz se distingue par ses boulettes de porc parfumées aux champignons. Le bouillon est préparé à partir d’os de porc mijotés lentement pour en extraire toute la saveur, et le plat est souvent garni de tranches de cha lua, d’oignons frits et d’herbes fraîches.

Avec ces 26 spécialités classées dans le Top 100, la cuisine de rue vietnamienne séduit les amateurs du monde entier, confirmant ainsi la diversité et la richesse de la gastronomie du pays.

Thao Nguyên-Tâm Anh/CVN