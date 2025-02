Le transporteur aérien vietnamien Vietjet récompensé par trois prix internationaux

Le 33e Congrès mondial pour le développement des ressources humaines

Photo : VJ/CVN

À l'occasion de son 33e édition qui a eu lieu du 17 au 19 février à Mumbai, en Inde, le Congrès mondial pour le développement des ressources humaines (DRH) a décerné au transporteur aérien vietnamien Vietjet trois prix prestigieux : "Dream Companies to work for" (Entreprises de rêve pour lesquelles travailler), "Award for Best corporate social responsibility practices" (Prix des meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises), et "Global Best Employer Brands" (Meilleures marques d'employeurs au monde).

La compagnie aérienne de nouvelle génération Vietjet a été récompensée pour son système de gestion des ressources humaines efficace, sa rémunération attractive et son environnement de travail de premier ordre. Elle est pionnière dans la transformation verte et le développement durable, avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) clairs, exploitant une flotte moderne et économe en carburant.

Photo : VJ/CVN

Nouvel état d'esprit pour l'avenir

En outre, le transporteur vietnamien investit également dans le développement des ressources humaines avec des programmes de formation internationaux complets à la Vietjet Aviation Academy (VJAA).

Placé sous le thème "AI - The new mindset for the future" (IA - Nouvelle réflexion pour l'avenir), le congrès de cette année s'est concentré sur les nouvelles approches de la gestion des ressources humaines, dans lesquelles l'IA (intelligence artificielle) soutient le développement des facteurs de pensée logique (QI), d'intelligence émotionnelle (QE) et d'intelligence sociale (QS) des ressources humaines. En tant que compagnie aérienne leader dans l'application technologique, Vietjet établit de nouvelles normes dans l'industrie en intégrant l'IA dans de nombreuses opérations, notamment dans la gestion des ressources humaines et le développement durable.

Un effectif multiculturel

Photo : VJ/CVN

Vietjet compte actuellement un effectif multiculturel de plus de 6.000 employés originaires de plus de 50 pays et territoires. Elle est déjà depuis de nombreuses années consécutives honorée de prix internationaux prestigieux tels que "Meilleure marque d'employeurs en Asie" et "Top 500 des marques leaders en Asie". En 2025, la compagnie aérienne vietnamienne a continué d'être honorée par Airline Ratings comme "Meilleur transporteur ultra low cost au monde 2025" en obtenant une note absolue de 7/7 étoiles en matière de sécurité aérienne, la plus élevée au monde. Vietjet figure également en permanence sur la liste des meilleures et des plus sûres compagnies aériennes low cost au monde.

Fondé en 1992, le Congrès mondial pour le développement des ressources humaines (DRH) est l’un des plus grands événements mondiaux dans le domaine des carrières et des ressources humaines. Il rassemble des cadres supérieurs et des professionnels des ressources humaines de quelque 133 pays et territoires et accueille les Global HR Excellence Awards (Prix ​​d'excellence mondiale en ressources humaines). Le processus d’évaluation des prix implique un jury d’experts internationaux prestigieux.

Tân Dat/CVN