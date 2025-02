Les fraises de Son La débarquent sur les vols de Vietnam Airlines

Dans le but d’offrir des expériences variées aux passagers et de promouvoir les produits vietnamiens, du 16 au 22 février Vietnam Airlines propose les fraises de Son La à bord de ses vols, l'une des spécialités exceptionnelles de la région du Nord-Ouest.

L’introduction des fraises de Son La sur les vols de Vietnam Airlines fait partie d'un programme global de coopération pour la période 2024-2028 entre le Comité populaire de la province de Son La (Nord) et la Compagnie générale de l’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines).

Les fraises, garanties selon les normes de qualité et de sécurité alimentaire VIETGAP, seront servies aux passagers des vols de la compagnie aérienne nationale.

Le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province de Son La a collaboré avec le Service de l'agriculture et du développement rural, ainsi que le Comité populaire du district de Mai Son (province de Son La), pour sélectionner des coopératives exemplaires, telles que la coopérative de fraises Xuân Quê et la coopérative ICHI FAM, afin d'introduire et de fournir des produits conformes aux normes sur les vols de Vietnam Airlines.

Les voyageurs pourront se régaler grâce à des plats de Noibai Catering Service (NCS), comme un gâteau à la mousse de fraise, du yaourt à la fraise, et du thé à la fraise, qui seront servis sur certains vols domestiques et internationaux vers l’Europe, l'Australie, les États-Unis, la République de Corée et le Japon.

"Le fait que des repas à base de fraises de Son La soient servis sur les vols de Vietnam Airlines constitue une occasion de continuer à affirmer la qualité et la marque des produits agricoles de la province de Son La, tout en présentant ces produits agricoles au monde entier", a déclaré Nguyên Thành Công, vice-président du Comité populaire de la province de Son La.

L’introduction des fraises de Son La sur les vols permet non seulement aux passagers de découvrir des produits agricoles locaux, mais s'inscrit également dans le plan de développement durable de Vietnam Airlines. Cette compagnie aérienne continue de rechercher et de sélectionner des produits de haute qualité provenant des régions du pays pour les proposer aux passagers, contribuant ainsi à promouvoir la consommation des produits agricoles et à soutenir le développement socio-économique des localités.

Les fraises de Son La sont cultivées dans des serres, avec des systèmes hydroponiques et une irrigation goutte-à-goutte, ce qui contribue à améliorer la qualité et la productivité. En particulier, la variété japonaise Hana est largement cultivée, produisant des fruits sucrés et parfumés, très appréciés des consommateurs.

Auparavant, Vietnam Airlines avait déjà introduit à bord les meilleurs fruits vietnamiens, tels que le longane de Hung Yên (de la province éponyme), la prune de Son La (de la province éponyme), le litchi de Luc Ngan (province de Bac Giang), l’orange Cao Phong (province de Hoà Binh), le café vietnamien, etc.

Grâce à ces programmes de coopération, Vietnam Airlines confirme son rôle de passerelle entre les régions, contribuant à rapprocher les produits agricoles vietnamiens des consommateurs nationaux et internationaux.

Quê Anh/CVN