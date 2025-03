Le bún riêu cua

Le bún riêu cua, ou la soupe de nouilles au crabe, est un symbole de la richesse et de la diversité de la cuisine vietnamienne. Au fil des décennies, il a su évoluer, tout en conservant son authenticité et son essence même. Ce mets emblématique, apprécié tant par les locaux que par les voyageurs, réveille les sens et invite à la découverte de ses saveurs authentiques.