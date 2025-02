Ragoût de porc aux navets

Vous cherchez une recette simple et savoureuse pour égayer vos repas d’hiver ? Le ragoût de porc aux navets est une solution idéale : une combinaison délicieuse de viande fondante et de légumes doux qui ravira vos papilles.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 35-40 minutes

Ingrédients

550 g de viande de porc

450 g de navets blancs

3 échalotes finement hachées

2 cuillères à soupe (c.à.s) de ciboulette chinoise ciselée

Huile végétale, huile de sésame

Épices : sel, sucre, poivre noir moulu, bouillon en poudre, nuoc mam (saumure de poisson), sauce soja.

* Notes sur les ingrédients

Pour la viande de porc, il est recommandé d’utiliser de la poitrine ou de l’épaule tendre. Ces morceaux de viande ont un peu de gras, sont savoureux et restent juteux sans devenir secs lorsqu’ils sont mijotés. Il est également préférable de choisir des morceaux entiers et compacts pour une découpe plus esthétique.

Choisissez des navets avec des feuilles fraîches, une peau lisse sans rides, une tige juteuse et non flétrie.

Préparation

* Viande

- Salez le porc sur toutes ses faces, puis rincez-le, égouttez-le et coupez-le en morceaux.

- Mélangez soigneusement la viande avec 2 cuillères à café (c.à.c) de nuoc mam, 2 c.à.c de bouillon en poudre,

1/2 c.à.c de sucre, 1/2 c.à.c de poivre noir, 1 c.à.c d’huile, la moitié des échalotes hachées. Laissez mariner environ 15 à 20 minutes pour que les saveurs imprègnent bien la viande.

* Navets

- Épluchez et coupez en morceaux, puis faites-les tremper dans de l’eau salée pendant 2 à 3 minutes pour atténuer leur amertume. Égouttez-les et assaisonnez-les avec 1 c.à.c de bouillon en poudre pour rehausser leur goût.

Cuisson

- Dans une poêle, faites fondre 2 c.à.s de sucre à feu doux jusqu’à obtenir un caramel blond. Déglacez avec 2 c.à.s d’eau bouillante et ajoutez 1 c.à.s d’huile.

- Faites revenir le reste des échalotes dans le caramel jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez ensuite la viande et faites-la saisir à feu vif pour qu’elle se raffermisse et s’imprègne des saveurs.

- Ajoutez un peu d’eau chaude (ou du lait de coco pour une saveur plus douce) pour recouvrir partiellement la viande.

- Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que la viande devienne tendre. Ajoutez ensuite les navets et poursuivez la cuisson 10 à 12 minutes supplémentaires.

- Assaisonnez selon votre goût avec 1 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.s de sauce de poisson et 1 c.à.s d’huile de sésame pour donner une couleur appétissante au ragoût. Remuez délicatement et laissez mijoter encore 5 minutes pour que les saveurs se mélangent.

- Si vous souhaitez une viande plus dorée et caramélisée, augmentez le feu en fin de cuisson et faites-la saisir rapidement pendant quelques instants. Ajoutez les ciboulette chinoise ciselée et le poivre pour une touche de fraîcheur, puis retirez du feu.

Servez le ragoût bien chaud, accompagné de riz blanc et d’un mélange de légumes croquants marinés pour une association de saveurs raffinée.

Bon appétit !

Huong Linh/CVN