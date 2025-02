Vietjet : participez au célèbre festival Holi avec des billets à prix cassés

Le 24 février, pour célébrer le festival Holi, haut en couleur et emblématique de l’Inde, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé une promotion spéciale sur les billets d’avion en classe Éco à zéro dông (hors taxes et frais). Cette offre permet aux passagers de voyager entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et les villes indiennes de New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad et Bangalore.

Ces billets promotionnels sont disponibles dès maintenant et jusqu’au 28 février 2025 sur www.vietjetair.com et via l’application mobile Vietjet Air. Les vols concernés s’étendent du 10 mars au 30 septembre 2025 (sous certaines conditions).

Le plus grand réseau de liaisons entre le Vietnam et l’Inde

Vietjet est actuellement la compagnie aérienne proposant le plus grand nombre de liaisons entre le Vietnam et l’Inde, avec 10 routes et 78 vols hebdomadaires reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad et Bangalore.

Les passagers ont également la possibilité d’opter pour des billets en classe Affaires et SkyBoss, leur offrant un service premium incluant des repas chauds et des plats végétariens à bord. Avec ses vols quotidiens à des prix compétitifs, son vaste réseau en Asie-Pacifique, ses appareils économes en carburant et son équipage professionnel, Vietjet garantit une expérience de voyage agréable, agrémentée de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d’altitude.

Durant la saison du festival Holi, les passagers pourront profiter d’animations spéciales et de cadeaux exclusifs à bord des vols Vietjet. Cette occasion sera aussi une opportunité de découvrir les paysages majestueux et les sites incontournables de l’Inde, de Delhi à Mumbai en passant par Kochi, Ahmedabad, Hyderabad et Bangalore, dernières destinations ajoutées au réseau de la compagnie.

