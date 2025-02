Travers de porc mijotés à l’ananas

Découvrez les travers de porc au caramel à l’ananas, un véritable délice de la cuisine vietnamienne. L’association des épices et de l’arôme sucré et acidulé de l’ananas confère à ce plat une saveur unique et irrésistible.

Pour 3 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 600 g de travers de porc (coupé en morceaux)

- ½ ananas

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de sucre

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de fond de volaille

- 1 c.à.s de sauce de soja

- ½ cuillère à café de poivre blanc moulu

- 3 gousses d’ail

- 2 échalotes

- 2 c.à.s de ciboulette chinoise ciselée

Facultatif : 1 petit piment rouge ciselé

Préparation

- Laver les travers de porc à l’eau salée. Puis le couper en morceaux de 2×4 cm et les placer dans une marmite. Faire chauffer à feu moyen. Laisser bouillir pendant 5 minutes en écumant les impuretés qui se forment à la surface. Retirer ensuite le travers de porc et rincer à l’eau froide puis égoutter.

- Dans une marmite, remettre les travers de porc, couvrir d’eau puis faire bouillir. Dès l’ébullition, baisser le feu et poursuivre la cuisson pendant 20 minutes. Sortir et égoutter. Garder le bouillon.

- Hacher finement l’ail et l’échalote.

- Couper l’ananas en morceaux de 1 cm d’épaisseur

Cuisson

- Dans un wok, préparer le caramel en faisant chauffer le sucre et l’eau à feu vif. Dès que le sucre commence à légèrement brunir, ajouter rapidement l’ail et l’échalote hachés, puis mélanger pour libérer leurs arômes. Ajouter ensuite les morceaux de travers de porc et mélanger bien pour les enrober de caramel. Verser 2 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de fond de volaille, 1 c.à.s de sauce soja, et mélanger.

- Après 2-3 minutes, verser le bouillon du travers de porc pour couvrir les ingrédients, et ajouter du jus de coco (facultatif). Mélanger puis porter à ébullition. Couvrir et cuire à feu doux pendant 15 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les morceaux d’ananas et mélanger. Ajouter de l’eau pour une sauce plus liquide. Goûter et ajuster l’assaisonnement, en ajoutant un peu d’eau si la sauce est trop salée, ou un peu de sel si elle n’est pas assez salée. À la fin de la cuisson, parsemer 2 c.à.s de ciboulette chinoise ciselée, puis servir avec du riz blanc.

* Facultatif : ajoutez un piment ciselé en fin de cuisson.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

