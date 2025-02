Bientôt le meilleur festival culinaire du monde

Saigontourist met les bouchées doubles pour préparer la Fête de la culture culinaire et des délices. Un événement d'envergure promettant de faire vivre des expériences gastronomiques vietnamiennes inédites et inoubliables aux visiteurs.

Cette année, la Fête de la culture culinaire et des délices se déroulera du 27 au 30 mars, dans la zone touristique de Van Thanh, à Hô Chi Minh-Ville avec la participation d’hôtels, de villégiatures et de restaurants 4-5 étoiles du groupe Saigontourist. De plus, l’événement réunira de nombreux partenaires de renom, représentants des marques culinaires locales, qui contribueront à créer un véritable “banquet de saveurs” riche et varié.

Plus de 500 mets et boissons

Photo : Saigontourist/CVN

Les visiteurs auront l’opportunité de déguster plus de 500 mets et boissons, des spécialités du Nord au Sud, préparés et présentés par des chefs talentueux de Saigontourist. En plus de la gastronomie, l’événement mettra à l’honneur des activités culturelles emblématiques telles que des spectacles de marionnettes sur l’eau, un marché flottant au cœur de Hô Chi Minh-Ville, des performances de théâtre traditionnel, des interprétations d’instruments folkloriques, de la magie de rue, des jeux populaires, ainsi qu’une reconstitution de villages traditionnels et de marchés de montagne.

Grâce à son organisation exceptionnelle, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist a eu l’honneur de recevoir le prix “Meilleure fête culinaire d’Asie” aux World Culinary Awards pendant trois années consécutives (2022, 2023, 2024), et de décrocher le titre très convoité de “Meilleur fête culinaire du monde” pendant deux années consécutives (2023, 2024), devenant ainsi l’unique événement gastronomique mondial à obtenir de telles distinctions.

L’événement n’est pas seulement une célébration de la cuisine, mais une véritable occasion de mettre en lumière l’art culinaire vietnamien auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

“À travers cet événement, Saigontourist souhaite promouvoir l’image du Vietnam et de ses habitants, tout en consolidant sa position parmi les leaders du secteur touristique. Cette fête fait également partie des événements majeurs marquant les grandes célébrations de Hô Chi Minh-Ville et le 50e anniversaire de Saigontourist (1er août 1975). Elle incarne la mission de Saigontourist de soutenir le développement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam, tout en contribuant à l’émergence d’une nouvelle ère - celle du rayonnement de la nation”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist et président du comité d’organisation.

Cette édition met en avant de nombreuses innovations et une envergure plus importante que les éditions précédentes. Avec une collection impressionnante de plus de 500 mets, représentatifs de la diversité régionale vietnamienne, elle proposera 50 stands correspondant aux 50 ans de formation de Saigontourist. Un accent particulier sera mis sur les ingrédients essentiels de la cuisine vietnamienne, notamment riz, fruits, produits OCOP (à chaque commune son produit), ainsi que sur la gastronomie verte et nutritive.

Avec la mise en service de la première ligne ferroviaire urbaine de Hô Chi Minh-Ville, la fête offrira une entrée supplémentaire à la station Van Thánh, facilitant l’accès des visiteurs. À cet endroit, l’événement recréera l’ambiance typique des marchés flottants du delta du Mékong, dans un cadre idyllique autour de la zone touristique de Van Thánh. Durant les quatre jours de la fête, cet espace sera animé par des chants interprétés par des jeunes couples en costumes traditionnels, qui danseront gracieusement sur le lac.

À la découverte de métiers artisanaux

Photo : Saigontourist/CVN

Les visiteurs pourront également plonger dans une atmosphère festive imprégnée des cultures des trois régions du Vietnam, découvrir un marché de montagne, essayer des costumes ethniques des hauts plateaux du Centre, et participer à des ateliers de fabrication de gâteaux traditionnels (plus de 50 types), de bún (vermicelles de riz), de galettes de riz, de distillation de l’alcool, de chapeaux coniques, et bien plus encore. Le village des métiers proposera aussi des ateliers pour fabriquer des lanternes de Hôi An (Centre) et des fleurs en papier, en collaboration avec des artisans du village de Thanh Tiên, ville de Huê (Centre).

Surfant sur le succès de l’an dernier, un concours intitulé “Top 50 des plats à absolument goûter lors de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025” sera organisé, avec le chiffre “50” symbolisant le 50e anniversaire de Saigontourist. De plus, les organisateurs ont l’intention de faire inscrire cet événement culinaire exceptionnel au Guinness des records du Vietnam.

Organisée chaque année par Saigontourist, cette plus grande manifestation gastronomique du Vietnam a accueilli 60.000 visiteurs en 2024, un record.

Non seulement la fête émerveillera les gourmets nationaux et internationaux avec un banquet des saveurs où ils pourront découvrir plus de 400 plats typiques du Vietnam, mais elle véhiculera également les valeurs culturelles traditionnelles à travers des activités comme la découverte de métiers artisanaux, des jeux populaires, et des performances artistiques traditionnelles.

Quang Châu/CVN