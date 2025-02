Nouilles de Hanoï, le guide Michelin pour se régaler sans se ruiner

Simple et raffiné, le phở a de quoi plaire aux résidents comme aux palais occidentaux en devenant une soupe universelle, un incontournable pour un séjour gustatif. Des bols de nouilles fumants peuvent être trouvés à presque tous les coins de rue, ce qui témoigne du sérieux avec lequel les Vietnamiens prennent leurs nouilles.

Du riche phở au savoureux bún chả, savourez ces nouilles savoureuses et abordables dans les établissements de Hanoï approuvés par Michelin et reconnus par une distinction Bib Gourmand dans le Guide Michelin Vietnam 2024.

Phở Gia Truyền (Hoàn Kiêm)

Photo : Michelin/CVN

Le menu propose une variété de plats copieux, notamment du pho tai nam (viande de flanc, tendre, plutôt maigre), du phở tái (phở au bœuf mi cuit) et du phở chín (phở au bœuf cuit). Pour une touche supplémentaire, accompagnez votre plat d’un you tiao croustillant. Et si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, nos experts vous suggèrent de vous laisser tenter par le trứng gà, un jaune d’œuf doré et riche, pour faire passer votre repas au niveau supérieur.

Miến Lươn Đông Thịnh

Photo : Michelin/CVN

Au Vietnam, de nombreux restaurants gardent leurs menus simples, se concentrant sur un ingrédient étoilé. Dans cette institution vieille de 40 ans, cet ingrédient est l’anguille. Le menu propose des nouilles à l’anguille, du congee à l’anguille et de la soupe à l’anguille, chacun rempli de saveurs riches et savoureuses.

Les nouilles sont faites de vermicelles de riz, servies dans un bouillon ou mélangées à de l’anguille râpée croustillante, des herbes, des cacahuètes grillées et des échalotes. Nos inspecteurs font l’éloge de la soupe, tandis que le congee est enrichi de saucisses de porc râpées et de champignons shiitake pour une touche d’umami supplémentaire.

Phở Khôi Hói

Photo : Michelin/CVN

Khôi Hói, qui doit son nom à la particularité du propriétaire, est un endroit où le pho, une soupe de nouilles au bœuf, est la vedette. Le menu propose une variété de morceaux, y compris des options plus rares comme le muscle de talon de bœuf, et les convives peuvent spécifier comment ils souhaitent que leur bœuf soit cuit. C’est un endroit simple, mais qui connaît son pho par cœur.

Tuyết Bún Chả 34

Photo : Michelin/CVN

Ce stand est réputé pour ses bún chả, des nouilles de riz accompagnées d’herbes fraîches et de porc, grillées sur commande. Essayez de tremper les nouilles dans le bouillon riche et savoureux, et n’hésitez pas à commander un rouleau de printemps supplémentaire pour un croquant parfait.

Phở 10 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiêm)

Photo : Michelin/CVN

Niché dans l’un des coins les plus fréquentés de Hanoï, ce restaurant de phở (l’un des trois de la ville) s’est construit une clientèle fidèle, même s’il vaut la peine de garder un œil sur les imitations.

Le menu propose dix options de phở, allant de la poitrine de bœuf classique à la bavette de bœuf et au filet de bœuf, chacune débordant de saveur. La cuisine compacte, visible à travers une cloison vitrée, est dirigée par une équipe qualifiée qui sert des bols de phở copieux et rafraîchissants.

Bún Chả Chan

Photo : Michelin/CVN

Cette petite boutique de bún chả sert des clients fidèles depuis plus d’une décennie. En plus des boulettes de viande de porc caramélisées classiques avec des vermicelles de riz, les convives peuvent opter pour de la poitrine de porc grillée ou du bœuf haché enveloppé dans une feuille de bétel, le tout accompagné d’un bouillon acidulé et sucré. Essayez le rouleau de printemps frit, préparé sur commande, qui présente un extérieur croustillant et une garniture juteuse et pleine de saveurs.

Phở Gà Nguyệt

Photo : Michelin/CVN

Les plats de nouilles au poulet ici proposent une sélection de morceaux, mais la cuisse tendre, parfaite aussi bien en soupe qu’en nouilles sèches, est clairement la préférée. Vous pouvez mélanger et assortir la cuisse avec des ailes, ou les ailes avec de la poitrine, en ajoutant des condiments selon votre goût. C’est également un endroit idéal pour un repas après les heures de bureau.

Bun Cha Ta (rue Nguyên Huu Huân)

Photo : Michelin/CVN

Bun Cha Ta est un endroit populaire pour les touristes, proposant une gamme de bún chả et de rouleaux de printemps frits. Le bún chả classique se compose de porc grillé fumé, de galettes de viande tendres et de nouilles de riz onctueuses dans un bouillon bien équilibré.

Les rouleaux de printemps frits sont un point fort, la variété de crabe aux fruits de mer offrant un riche umami, tandis que les rouleaux de poulet sont savoureux et copieux. Pour les végétariens, il existe des nouilles de riz avec du tofu frit et de la sauce tomate, ainsi que des rouleaux de printemps croustillants.

Phở Bò Ấu Triệu

Photo : Michelin/CVN

Nichée près de la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï, cette petite échoppe, dépourvue de toute enseigne, a une particularité : le phở bò, et rien que le phở bò. Un choix audacieux, mais qui tombe sous le sens au vu de la qualité des nouilles de bœuf haché. Servies dans un bouillon d’os de bœuf riche et profondément parfumé – cuit pendant dix heures –, elles sont agrémentées de flanchet et de tendon de bœuf tendres, un plat qui parle de lui-même.

VNA/CVN