Vietnam Airlines et Vietjet mettent en avant la cuisine vietnamienne à bord de leurs vols

>> Vietnam Airlines classée parmi les 20 meilleures compagnies aériennes au monde

>> Vietjet demeure couronnée "meilleur transporteur ultra low cost au monde pour 2025"

>> IA : Vietjet s’associe à OpenAirlines pour une aviation durable

>> Des fraises de Son La seront servies sur les vols de Vietnam Airlines

Photo : CTV/CVN

Vietnam Airlines sert des prunes de Son La sous diverses formes, notamment des mousses et du thé aux prunes, offrant ainsi une expérience gastronomique unique aux passagers. La sélection rigoureuse des fruits garantit leur qualité, tout en soutenant les agriculteurs locaux.

Située au Nord-Ouest du Vietnam, Son La est une province montagneuse réputée pour ses paysages majestueux et son climat tempéré, propice à la culture de fruits de qualité. La prune de Son La, également appelée "mân hâu", est une spécialité locale prisée pour sa saveur équilibrée entre douceur et acidité. La province compte actuellement plus de 12.300 ha de pruniers, avec une production annuelle avoisinant les 90.000 tonnes.

Selon Dang Anh Tuân, vice-président de Vietnam Airlines, la présence des prunes de Son La à bord des vols de sa compagnie ne se limite pas à la promotion culinaire, mais vise également à valoriser les produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale. Dans cette optique, la compagnie a lancé le programme "Con đường nông sản" (La route des produits agricoles), qui intègre d'autres spécialités comme les fraises de Môc Châu (Son La), les longanes de Hung Yên et les litchis de Bac Giang.

Photo : CTV/CVN

De son côté, Vietjet met à l’honneur le célèbre bánh mì (sandwitch vietnamien), classé parmi les onze meilleurs plats de rue au monde par National Geographic. La compagnie propose également des plats emblématiques tels que le xôi khúc (boulettes de riz gluant aux épinards vietnamiens) et le bánh chung (gâteau de riz gluant) au porc effiloché, offrant ainsi aux voyageurs une véritable immersion gastronomique.

Hoàng Minh Giang, une Vietnamienne vivant en Australie, a exprimé son émotion en dégustant ces saveurs familiales à bord d’un vol : "Ce repas m’a ramenée à mon enfance et aux souvenirs de ma grand-mère préparant du +xôi+ (riz gluant cuit à la vapeur)".

L’intégration de la gastronomie vietnamienne dans les services aériens renforce non seulement les liens culturels, mais attire également les voyageurs étrangers vers les saveurs du Vietnam. Pendant le Têt (Nouvel An lunaire), ces plats emblématiques rappellent aux Vietnamiens d’outre-mer la chaleur de leur foyer, tout en offrant aux touristes une découverte authentique de la cuisine vietnamienne.

VNA/CVN