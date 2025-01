Faire rayonner la cuisine vietnamienne en Belgique

De plus en plus de restaurants vietnamiens ouvrent à Bruxelles. Ils jouent le rôle d’ambassadeur en promouvant la gastronomie et la culture vietnamiennes dans la "capitale de l’Europe".

Dès l’entrée le restaurant Hà Nôi Station, situé avenue des Celtes commune d’Etterbeek à Bruxelles), on observe un mur rouge avec le portrait du Président Hô Chi Minh et la carte vietnamienne. "Lorsqu’une convive étrangère me demande un lieu au Vietnam, je peux l’indiquer sur cette carte", partage Dào Hông Hai, propriétaire de la chaîne de restaurants Hà Nôi Station.

Depuis près de dix ans, cette dernière présente des plats vietnamiens aux convives européens dans un espace typique de Hanoï d’antan, avec des affiches telles que "Prêt à faire le service militaire pour protéger le pays", "Garder la Patrie, garder la jeunesse", "Le Vietnam dans mon cœur", "Chèo (théâtre classique) vietnamien"…

Plats typiques vietnamiens

Hà Nôi Station propose de la délicieuse street food vietnamienne, des saveurs authentiques du Nord du Vietnam et des fusions asiatiques, avec une sélection variée de plats préparés avec des aliments frais.

Pho (soupe vietnamienne traditionnelle composée de nouilles de riz et de poulet ou de bœuf, dans un bouillon clair et parfumé), nem ran (rouleaux de printemps frits), nem cuôn (rouleaux de printemps), bun cha (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes, assaisonnées d’une sauce à base de poisson), bun bo (vermicelle de riz au bœuf sauté), banh cuôn (raviolis farcis de viande hachée et de champignons noirs cuits à la vapeur) … sont les plats à ne pas manquer au menu de Hà Nôi Station.

"La plupart des propriétaires de restaurants à Bruxelles proposent les plats préparés selon le style du Sud", raconte Hai. Quant à elle, née et élevée dans la capitale Hanoï, elle envisage alors le pho hanoïen comme plat principal pour ses restaurants.

"Hà Nôi Station propose une variété de plats vietnamiens authentiques. J’aime beaucoup cet espace. Cela me rappelle Hanoï dans les années 80. J’y viens souvent et ma première commande est le +pho+, puis d’autres plats vietnamiens", assure Hoàng Nguyên, un Vietnamien vivant en Belgique.

Le premier restaurant Hà Nôi Station a été inauguré en mai 2017. À ce jour, Hai en a ouvert six, dont le plus récent a été inauguré fin novembre 2024.

En novembre 2019, Hà Nôi Station a été invité à participer à WOLF, un food market de Bruxelles regroupant 17 restaurants avec une cinquantaine de recettes de street food.

Séduire les convives étrangers

Caché au cœur d’une ruelle de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Le Nénuphar accueille quant à lui ses convives dans un espace calme, pour une véritable expérience gustative. Depuis son ouverture en 1982, ses merveilleux plats vietnamiens n’ont cessé de gagner en popularité tant dans communauté vietnamienne de la capitale belge que chez les locaux.

Au Nénuphar, les convives peuvent goûter une variété de plats vietnamiens typhiques tels que le pho ou les banh cuôn, mais l'un des best-sellers reste le canard laqué enveloppé dans une feuille de papier de riz (ou crêpes au canard laqué).

Selon un couple bruxellois, “c’est une cuisine vietnamienne délicieuse et très raffinée. Le personnel est très serviable”.

De par sa cuisine traditionnelle modernisée, Le Nénuphar invite les convives à un voyage culinaire au pays en forme de lettre S, à travers des saveurs vietnamiennes authentiques.

Des prix bon marché et des plats fins et frais sont les points forts des restaurants vietnamiens de la capitale belge.

Situé dans l’avenue Georges Henri de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Nem Saigon en est un bon exemple. Pour 10 à 20 euros par personne, les clients y dégustent de délicieux repas typiquement vietnamiens sur place ou à emporter.

D’après Kim, guide locale, c’est un super traiteur vietnamien de l’avenue Georges Henri, son quartier d’enfance. "Leur +banh mi+ (sandwich vietnamien) est authentique, délicieux, généreux et son prix reste raisonnable", estime-t-elle.

Dans ce restaurant, la cuisine vietnamienne est bien préparée. Il n’y a pas mieux que ces sandwichs cuits à la perfection. Plusieurs avis Google attestent que les clients les trouvent parfaitement délicieux.

Grâce à un personnel nombreux et hautement qualifié, les clients de Nem Saigon profitent à chacune de leur visite d’un service d’exception dans une atmosphère décontractée.

La communauté vietnamienne est de plus en plus étendue dans la société belge et la cuisine vietnamienne y est ainsi devenue de plus en plus populaire au cours des dernières décennies.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN