Guide Michelin : Dà Nang figure parmi les dix meilleures destinations culinaires

Le plus célèbre des guides gastronomiques vient de publier sa liste des dix meilleures destinations culinaires pour 2025. Parmi celles-ci, la ville de Dà Nang (Centre) se distingue par ses fruits de mer frais et ses plats riches en saveurs.

Selon le Guide Michelin, la gastronomie joue toujours un rôle primordial dans l’expérience d’un voyage, influençant la manière dont les gens se connectent aux cultures et aux destinations à travers le monde. Le développement des restaurants spécialisés dans les produits locaux permet de rapprocher les voyageurs des habitants, les immergeant ainsi dans l’histoire et les traditions des lieux qu’ils découvrent.

Depuis juin 2024, date de l’arrivée du Guide Michelin à Dà Nang, cette ville balnéaire attire de plus en plus l’attention des médias et des visiteurs nationaux et internationaux grâce à sa cuisine.

Richesse de spécialités locales

La gastronomie de Dà Nang repose sur une riche variété de fruits de mer, tels que crevettes, calamars et coquillages. Les restaurants et établissements culinaires de la ville réussissent à marier l’esprit des échoppes de rue avec celui des restaurants modernes, satisfaisant ainsi une large gamme de goûts, du plus simple au plus raffiné.

De plus, Dà Nang est idéalement située près de la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que de l’ancienne capitale impériale de Huê, reconnue pour son architecture, sa culture et sa gastronomie. Aujourd’hui, 36 restaurants de Dà Nang figurent dans le Guide Michelin, dont un restaurant étoilé, un restaurant certifié étoile verte pour sa cuisine durable et respectueuse de l’environnement, ainsi que 16 établissements classés dans la catégorie Bib Gourmand, récompensant une cuisine exceptionnelle à prix raisonnable.

Ainsi, la ville se distingue parmi les dix destinations culinaires incontournables pour 2025, aux côtés d’autres villes prestigieuses comme Austin et Miami (États-Unis), Mexico (Mexique), Amsterdam (Pays-Bas), Bangkok (Thaïlande), Fujian (Chine), Osaka (Japon), Bath (Royaume-Uni) et Vienne (Autriche).

Parmi les plats incontournables à déguster à Dà Nang, le Guide Michelin recommande le mì Quang (nouilles de Quang) et le bún chả cá (vermicelles aux galettes de poissons). Le mì Quang est un plat emblématique de cette ville et de la province voisine de Quang Nam, composé de nouilles de riz jaunes accompagnées d’un bouillon léger mais riche, parfumé à la viande, et servi avec des herbes fraîches comme la laitue, la coriandre et la ciboule. Il existe de nombreuses variantes du mì Quang, avec des garnitures telles que crevettes, de viande de porc, poulet, grenouille ou poisson. Ce plat peut être dégusté à toute heure de la journée.

Le bún chả cá, un autre plat traditionnel, est préparé avec un bouillon mijoté à partir d’arêtes de poisson, offrant une saveur douce et légèrement aigre. Il est accompagné de galettes de poisson, ou parfois de maquereau ou de thon pour diversifier les saveurs. Ce plat est populaire à Dà Nang, avec de nombreuses auberges spécialisées, particulièrement dans les rues Nguyên Chí Thanh et Lê Hông Phong.

L’inclusion de la ville dans la liste prestigieuse du Guide Michelin contribue à renforcer sa réputation culinaire et à promouvoir la cuisine vietnamienne sur la scène internationale, auprès des gourmets et des voyageurs.

Texte et photos : Hà Linh - Linh Thao-CTV/CVN