Soc Trang exploite ses potentiels et avantages touristiques

Soc Trang est une localité riche en potentiel et en atouts pour le développement touristique, car elle abrite de nombreux festivals uniques et constitue un carrefour culturel des trois groupes ethniques Kinh, Khmers et Hoa. De plus, elle offre une variété de programmes artistiques et sportifs intéressants ainsi qu'une cuisine riche, attirant ainsi l'attention de nombreux touristes nationaux et étrangers.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Soc Trang se concentre sur l'exploitation du tourisme tout en préservant, valorisant et protégeant ses reliques historiques et culturelles, dans le but de faire du tourisme un secteur économique clé pour la région.

De nombreux potentiels pour le développement touristique

Selon les experts, Soc Trang possède de nombreux atouts pour le développement touristique, tels que ses festivals captivants, ses œuvres architecturales uniques, ses riches îles dotées de vergers fruitiers et ses écosystèmes de mangroves côtières. La province est également une destination particulièrement attrayante pour les touristes, en raison de son surnom de "pays des pagodes célèbres et uniques", dont certaines sont classées comme reliques historiques et culturelles au niveau national et provincial, comme la pagode Mahatup (pagode Doi, ou pagode des chauves-souris), la pagode Kh'leang, la pagode Dât Set (d’Argile), la pagode Peam Buol Thmay et la pagode Chén Kiêu.

Le peuple khmer de Soc Trang possède une tradition culturelle riche et ancienne, marquée par une diversité de coutumes, de danses folkloriques, une architecture typique des pagodes, ainsi qu'un artisanat traditionnel fascinant. Cette culture variée a contribué à forger l'identité culturelle unique de la région, créant des produits touristiques attrayants pour les visiteurs nationaux et étrangers désireux de vivre les fêtes traditionnelles du peuple khmer.

Photo : NET/CVN

Lors des fêtes, les pagodes khmères ne sont pas seulement des lieux de rituels bouddhistes, mais aussi des espaces de rencontre, d'activités culturelles, artistiques et de divertissement pour les habitants locaux. Elles sont également des œuvres d'art uniques, illustrant de manière audacieuse le style architectural traditionnel et l'héritage créatif de la communauté khmère du Sud du Vietnam, transmis au fil des générations. Actuellement, Soc Trang compte 93 pagodes khmères, un atout majeur pour exploiter le tourisme culturel et spirituel. En outre, la province est également connue comme une terre de fêtes traditionnelles typiques, attirant des visiteurs de tous horizons.

Parmi les événements notables, on peut citer le festival d’Ooc Om Bo, les courses de ghe Ngo (pirogues khmères), la fête Thak Kon (offrande de noix de coco), la fête Nghinh Ông, le Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmây, la fête Sene Dôn Ta, la cérémonie d’offrande de robe Kathina, et le festival Chroy Rum Chek. Ces festivités sont organisées tout au long de l’année.

Photo : VNA/CVN

Un secteur économique clé

Selon le Docteur Phan Huynh Anh, membre du Conseil consultatif national de soutien aux startups du Sud, pour développer efficacement le tourisme culturel et attirer un grand nombre de touristes, Soc Trang doit mettre en place des mesures pour préserver et promouvoir la culture des ethnies locales, en particulier celle du peuple khmer. Cela inclut la conservation des reliques, des costumes traditionnels, des arts folkloriques et l’organisation de fêtes traditionnelles. De plus, la province doit développer des circuits culturels de haute qualité permettant aux visiteurs de découvrir en profondeur la culture, l'histoire et les coutumes de la population locale. Ces circuits pourraient inclure des visites de pagodes, des découvertes de villages d'artisanat traditionnel et la participation à des événements festifs locaux.

Selon le projet global de développement du tourisme de la province de Soc Trang pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030, la province met l'accent sur le développement de dix produits touristiques phares et investit dans l’exploitation de quatre sites de pagodes : Mahatup, Sro Lon, Bô Tum Vong Sa Som Rong, et Prés Buone Prés Phék (pagode aux quatre faces).

Photo : VNA/CVN

D’après le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang, Trân Minh Ly, les pagodes khmères typiques ont déjà attiré de nombreux touristes, y compris étrangers. Ces pagodes sont à la fois des reliques historiques et culturelles, et des attractions touristiques qui ont été investies et exploitées pour des services touristiques. De plus, l'emplacement de ces sites est particulièrement favorable, facilitant l'intégration des itinéraires touristiques avec d'autres destinations. Actuellement, en plus de huit reliques historiques et culturelles au niveau national et 41 au niveau provincial, Soc Trang possède également huit patrimoines culturels immatériels reconnus, inscrits dans la liste du patrimoine culturel immatériel mondial et national.

"L'objectif global du projet est qu'à partir de 2025, le tourisme de Soc Trang devienne un secteur économique clé de la province, avec des produits touristiques clairement définis, uniques, compétitifs et des activités touristiques professionnelles. D'ici 2030, le tourisme sera un moteur essentiel de l'économie locale, avec un système d'infrastructures synchronisé, des produits touristiques diversifiés et de marque, hautement compétitifs, contribuant à la restructuration économique, à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois, à l’augmentation des recettes fiscales et à la promotion du développement d'autres secteurs économiques", a souligné Trân Minh Ly.

Photo : VNA/CVN

Investissements pour de nombreux projets

Afin de maximiser le potentiel et les atouts existants et de faire du tourisme un secteur économique clé, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang a récemment soumis un plan au Comité populaire provincial pour lancer des projets touristiques majeurs, dont le projet de zone écotouristique de l'îlot My Phuoc dans la commune de Nhon My (district de Kê Sach), le programme de liens et de coopération pour le développement touristique entre Hô Chi Minh-Ville et 13 provinces et villes du delta du Mékong en 2024, la mise en œuvre du modèle "Vert - propre - beau" sur le site touristique de la pagode Mahatup, et la construction d'un projet d'investissement pour plusieurs sites de pagodes afin de soutenir le développement du tourisme.

L’industrie touristique de Soc Trang a également élaboré des aperçus détaillés et des estimations de projets, tels que "Projet stratégique pour la promotion du tourisme dans la province de Soc Trang jusqu'en 2025, avec une vision vers 2030", "Projet de développement de l'écotourisme forestier de Melaleuca combiné au tourisme culturel à la base du comité provincial du Parti de Soc Trang dans le district de My Tu", et "Projet de construction de la marque touristique de Soc Trang jusqu'en 2025, vision vers 2030".

Photo : VNA/CVN

De plus, Soc Trang se concentre sur l'expansion de ses partenariats touristiques internationaux, en attirant les touristes étrangers par des programmes d'enquête sur le marché touristique Inde-Soc Trang, en participant au programme de promotion du tourisme vietnamien en Australie et en Nouvelle-Zélande, et en mettant en service un système de tourisme intelligent dans la province. Elle organisera également des formations sur les compétences en communication et les activités culturelles et touristiques, l’application de la technologie 4.0 dans les activités commerciales et la promotion du tourisme à Soc Trang, les méthodes de création de produits touristiques typiques, ainsi que des compétences en gestion et en coordination pour la mise en œuvre d'activités touristiques. Soc Trang participera également au programme d'élection des destinations touristiques attractives de Hô Chi Minh-Ville et des 13 provinces et villes du delta du Mékong en 2024.

Le projet inclut l'investissement et la rénovation de nombreuses pagodes célèbres et importantes, la construction de routes menant à ces destinations, la création d'aires de stationnement et le développement des services touristiques environnants. Les investissements se concentreront sur la réparation des œuvres architecturales dégradées et la préservation de ces reliques.

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre d'information et de promotion du tourisme de Soc Trang, en 2024, en plus de sa participation aux activités de promotion du tourisme nationales et internationales, cet organisme conseille également sur la mise en œuvre du projet de construction de l'image de marque touristique de Soc Trang, du projet stratégique de promotion du tourisme, et du projet de développement de l'écotourisme forestier de Melaleuca, en intégrant le tourisme culturel à la source dans la base du comité provincial du Parti de Soc Trang. Actuellement, ce centre met aussi en œuvre le projet de "Recherche sur la création d'un produit touristique festif et fluvial avec l'identité de la province de Soc Trang".

Ces projets, s'ils sont mis en œuvre efficacement, contribueront à faire du tourisme un secteur économique important de Soc Trang et, d'ici 2030, un secteur économique clé de la localité.

Selon les statistiques, au cours des neuf premiers mois de cette année, Soc Trang a accueilli et servi plus de 2.449 millions de visiteurs, soit 81,7% du plan annuel, dont plus de 51.000 visiteurs internationaux. Les recettes totales du tourisme ont atteint plus de 1.323 milliards de dôngs, soit 82,7% du plan annuel.

Tân Dat/CVN