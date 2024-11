Soc Trang développe l’économie maritime

L’objectif est de faire de Soc Trang la principale porte d’entrée du delta du Mékong vers la Mer Orientale, ainsi qu’un centre régional de premier plan dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des services et de la logistique. Cette vision accorde une importance particulière au développement du port en eau profonde situé à l’embouchure de Trân Dê.

Gros investissements dans la construction du port maritime

La planification, approuvée par le Premier ministre le 25 août 2023, se concentre sur l’élaboration de politiques, de solutions et la mobilisation de ressources pour développer les infrastructures maritimes dans la zone portuaire de Trân Dê. Le capital nécessaire pour la phase de démarrage de ce projet est estimé à 50.000 milliards de dôngs. Une fois achevé, le port de Trân Dê pourra accueillir des navires polyvalents, des porte-conteneurs d’environ 100.000 DWT (équivalent à 100.000 tonnes) et des cargos en vrac de 160.000 DWT. Ce complexe portuaire permettra d’exporter directement des marchandises depuis le delta du Mékong, sans nécessiter de transit par Vung Tàu.

Selon les responsables du Comité populaire de la province de Soc Trang, la construction de ce port d’entrée dans le delta du Mékong, à Trân Dê, vise à optimiser les importations et exportations de marchandises, améliorer la connectivité, réduire les coûts de transport et alléger la pression sur les ports maritimes du Sud-Est. Ce projet est essentiel pour promouvoir le développement socio-économique de la région.

Photo : CTV/CVN

Les investissements prévus pour le port offshore de Trân Dê comprennent un quai de 5.300 m de long, un système de digues de 9.800 m, ainsi qu’un pont maritime de 17,8 km. D’autres infrastructures techniques seront également mises en place, notamment l’alimentation électrique, l’approvisionnement en eau, le drainage, la protection incendie et divers ouvrages auxiliaires pour garantir l’exploitation efficace de l’ensemble de la zone portuaire à chaque étape de son développement.

La zone de services portuaires et logistiques s’étendra sur environ 4.000 ha. Elle comprendra des travaux de nivellement, des routes internes, ainsi que des infrastructures adaptées à une exploitation logistique moderne. Pour financer le développement des infrastructures portuaires de Trân Dê, la province a sollicité un soutien budgétaire central, combiné à des investissements privés pour certains projets spécifiques.

La zone économique côtière de Trân Dê, couvrant 40.000 ha le long de l’estuaire et de la côte de Soc Trang, sera développée comme une zone économique polyvalente et multi-industrielle. Ce projet vise à exploiter pleinement le potentiel de la région en harmonie avec les opérations du port maritime en eau profonde.

En matière de logistique, la province propose la création d’une zone logistique associée aux projets portuaires, soutenue par des politiques visant à attirer des investissements dans la production et à développer des sources de marchandises. Une priorité sera accordée à l’établissement de parcs industriels à proximité des ports et à la mise en place de solutions pour stimuler les activités de transbordement international. Ces mesures favoriseront le transport de marchandises entre la zone portuaire de Trân Dê, les autres ports du delta du Mékong et le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai (province de Bà Ria-Vung Tàu).

Politiques avantageuses

Selon Trân Van Lâu, président du Comité populaire de la province de Soc Trang, le port maritime de Trân Dê deviendra le principal port d'entrée pour la région du delta du Mékong. Il estime que la construction de ce port contribuera à synchroniser les infrastructures de transport, favorisant ainsi directement le développement socio-économique de la région. La province de Soc Trang a activement collaboré avec le ministère des Transports pour finaliser et soumettre en urgence des plans spécifiques visant à attirer des investissements pour le port maritime de Trân Dê. Parallèlement, elle a adopté des orientations pour le plan de développement des infrastructures de transport et des zones fonctionnelles (industrielles, commerciales, de services, logistique), afin de les connecter et d’en maximiser l'efficacité en harmonie avec les projets de transport clés, en particulier l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang, reliant le port de Trân Dê.

Photo : Truong Giang/CVN

Le delta du Mékong est une région agricole stratégique du pays, produisant une grande variété de produits destinés à l’exportation, tels que le riz, les crevettes, le pangasius et les fruits. Le volume total des marchandises importées et exportées dans cette région est d’environ 47 millions de tonnes, avec une valeur d’exportation atteignant 18,8 milliards d’USD, concentrée sur trois produits principaux : les fruits de mer, le riz et les fruits. Les importations ont totalisé 9,4 milliards d’USD, englobant principalement des engrais, des plastiques, du fer et de l'acier, ainsi que des machines et équipements nécessaires à la production.

Cependant, en l'absence de port d'entrée capable d’accueillir des navires de grande capacité dans le delta du Mékong, plus de 70 % des marchandises importées et exportées doivent être transbordées vers les ports du Sud-Est du pays, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transport d’environ 10 USD par tonne et un retard significatif dans les délais, nuisant à la qualité des marchandises et créant une pression supplémentaire sur le trafic routier.

Le projet de construction du port de Trân Dê se déploiera en six phases, avec la première phase prévue entre 2024 et 2028, et l’achèvement final entre 2046 et 2050. Actuellement, la province de Soc Trang accélère les démarches administratives nécessaires pour attirer les investissements, en offrant des politiques avantageuses aux investisseurs. Plus précisément, ceux qui investiront dans le projet du port maritime international de Trân Dê bénéficieront d’une réduction fiscale de 10 % pendant 15 ans, d’une exonération d’impôt durant les 4 premières années, suivie d’une réduction de 50 % des impôts à payer pour les 9 années suivantes. De plus, les investisseurs seront exonérés de taxes pendant 5 ans à compter du début de la production pour les matières premières, fournitures et composants qui ne peuvent pas être produits localement et qui sont importés pour la production.

Selon M. Nguyên Xuân Sang, vice-ministre des Transports et des Communications, l’investissement dans la construction d’un port maritime en eau profonde à Trân Dê aura un impact positif et attractif sur les provinces du delta du Mékong. Ce projet vise à attirer des marchandises importées et exportées directement depuis les ports de la région de la rivière Hâu et de la péninsule de Cà Mau, avec un volume estimé à 10 à 11,2 millions de tonnes par an, ainsi que des marchandises en conteneurs en provenance du Cambodge, d’environ 529 000 EVP par an, tout en répondant aux besoins du pays en transport de charbon pour les centrales thermiques de la région.

D’ici 2030, le Vietnam devrait disposer de 36 ports maritimes au total. Le port de Trân Dê permettra de réduire la surcharge des transports routiers pour les marchandises du delta du Mékong, car selon l'Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA), environ 80 % des marchandises du delta doivent être transportées par voie routière, notamment via l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong – My Thuân – Cân Tho. Les longs délais de transport entraînent non seulement des coûts supplémentaires pour le transport, le stockage et la conservation, mais peuvent aussi affecter la qualité des marchandises exportées, désavantager les produits agricoles et réduire leur compétitivité, ce qui impacte négativement le delta du Mékong.

Truong Giang/CVN