Saigontourist dévoile les saveurs de la gastronomie du Nord-Est

Photo : Saigontourist/CVN

Le Festival culinaire national de Diên Biên 2024 s’est tenu du 14 au 17 novembre sur la place "7 Mai", à Diên Biên Phu, dans la province de Diên Biên (Nord-Ouest). En tant qu’activité phare de l’Année nationale du tourisme de Diên Biên 2024, organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’événement a réuni près de 70 stands dédiés à la présentation et à la promotion des spécialités culinaires de différentes régions du Vietnam. Son objectif était de célébrer la diversité et le caractère exceptionnel de la gastronomie vietnamienne dans son ensemble.

L’événement a offert aux visiteurs un véritable voyage gastronomique et culturel, ponctué de plats délicieux préparés sur place par des chefs venant des hôtels et restaurants les plus célèbres du pays. Parallèlement, de nombreuses activités connexes telles que expériences culturelles interactives, spectacles artistiques et initiatives de promotion touristique, ont enrichi le programme, contribuant à faire de cet événement une vitrine de la culture vietnamienne.

Affirmationde la marque

Les prestigieux hôtels Saigon - Ha Long et Majestic Mong Cai, membres de Saigontourist, ont participé au Festival culinaire national de Diên Biên 2024, poursuivant leur tradition de contribution annuelle au Festival de la culture culinaire et des délices organisé par le groupe.

Ces établissements ont mis à l’honneur la gastronomie du Nord-Est, attirant un large public. Sur le stand de Saigontourist, les touristes et les habitants locaux ont pu savourer une sélection de plats à base de fruits de mer frais, soigneusement préparés et riches en saveurs marines. Parmi les mets proposés figuraient le bún hai san (vermicelles aux fruits de mer), le bún bê bê (vermicelles aux crevettes mantes), les calamars séchés, le cha muc (hachis de seiche) de Ha Long, le cha cá (hachis de poisson) de Ha Long, ainsi qu’une variété de boissons séduisantes.

En plus des dégustations, les visiteurs ont eu l’opportunité de participer à des activités interactives, de recevoir des cadeaux originaux et de découvrir des destinations touristiques vietnamiennes, notamment Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les services et produits des unités membres du groupe.

La participation au Festival culinaire national de Diên Biên a renforcé la position de Saigontourist en tant qu’acteur majeur de la promotion de la culture et de la gastronomie vietnamiennes. Avec de nombreuses années d’expertise dans le domaine des services et de la cuisine, les talentueux chefs de ses deux hôtels ont offert aux convives une expérience culinaire exceptionnelle lors de cette édition 2024.

Photo : Saigontourist/CVN

La gastronomie constitue l’un des atouts majeurs de Saigontourist, qui dispose d’une vaste expérience dans l’organisation d’événements culinaires d’envergure, tant au niveau national qu’international. Parmi ses réalisations phares figure le Festival de la culture culinaire et des délices, élu par les World Culinary Awards "Meilleure fête culinaire d’Asie" (Asia’s Best Culinary Festival) en 2022, 2023 et 2024, ainsi que "Meilleure fête culinaire du monde" (World’s Best Culinary Festival) en 2023 et 2024.

Par ailleurs, le Festival du pho vietnamien, organisé en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse), a également marqué les esprits à l’international. Ses éditions tenues au Japon en 2023 et en République de Corée en 2024, ont attiré des centaines de milliers de visites et ont renforcé l’image du Vietnam à l’étranger.

Fondé le 1er août 1975, Saigontourist est le premier groupe touristique du Vietnam, gérant actuellement plus de 100 hôtels, complexes touristiques, restaurants, agences de voyages, sites de divertissement, écoles de formation, centres de conférences, terrains de golf, et même des chaînes de télévision par câble.

Tân Dat/CVN