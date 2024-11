Trek dans la Réserve naturelle de Na Hang - Lâm Binh à Tuyên Quang

La Réserve naturelle de Na Hang - Lâm Binh, située dans les districts de Na Hang et de Lâm Bình, dans la province de Tuyên Quang, est considérée comme un point lumineux avec de nombreux potentiels et atouts pour développer le tourisme.

Dotés de paysages majestueux, d’une forêt primaire, d’une végétation luxuriante et d’une riche diversité culturelle, ces deux districts mettent en œuvre de nombreuses solutions pour exploiter efficacement ces potentiels, transformant le tourisme en un secteur économique clé et contribuant ainsi au développement socio-économique local.

La Réserve naturelle de Na Hang - Lâm Binh, située au milieu des forêts primaires le long des rivières Gâm et Nang, abrite un écosystème diversifié avec de nombreuses espèces animales et végétales rares, des grottes fascinantes, des cascades naturelles, des paysages enchanteurs, un climat pur et de nombreuses coutumes culturelles uniques des minorités ethniques Tày, Dao, H’Mông et Pà Thẻn.

Photo : VNA/CVN

La réserve est étendue sur les communes de Lang Can, Khuôn Hà, Thuong Lâm, Phuc Yên (district de Lâm Bình) et Nang Kha, Thanh Tuong, Son Phu, Hông Thai, Thuong Nông, Thuong Giap, Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long, Khâu Tinh, le bourg de Na Hang (district de Na Hang).

Dinh Trà My, guide touristique de la Réserve naturelle de Na Hang - Lâm Binh, fait savoir qu’en visitant la réserve, les touristes ne manqueront pas l’occasion de naviguer sur le lac de la centrale hydroélectrique de Tuyên Quang, avec une superficie de plus de 8 000 ha, pour se plonger dans l’immensité de la nature aquatique et montagneuse, et écouter les histoires légendaires associées à chaque lieu.

En chemin, les visiteurs pourront admirer la cascade de Mo, classée site national. Les forêts primaires abritent des arbres millénaires et le rhinopithèque de Stryker, inscrit sur la Liste rouge mondiale de l’UICN.

En descendant la rivière depuis la commune de Thuong Lâm, dans le district de Lâm Binh, entre les majestueuses montagnes et rivières, se dresse le "cọc Vài" (en langue des Tày, signifie le pieu pour attacher les buffles), lié à la légende du jeune homme Tài Ngào.

À la confluence des rivières Gâm et Nang, une zone d’eau et de montagnes grandioses offre la vue des grands arbres des forêts primaires se penchant sur l’eau.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Quang, touriste du district de Bac Tu Liêm à Hanoï, exprime sa surprise et son émerveillement devant la beauté, la pureté et l’authenticité des forêts primaires, ainsi que les cascades écumantes.

Le climat ici est frais, agréable et pur. Il a également participé à des courses de radeaux de bambou avec les Tày, une expérience inoubliable lors de sa visite à Na Hang.

Le village culturel et touristique de Nà Tông, dans la commune de Thuong Lâm, district de Lâm Bình, est une destination attrayante pour les touristes. Nichées parmi les montagnes calcaires, se reflétant dans le lac écologique de Na Hang-Lâm Bình, les maisons d’hôtes construites selon le style traditionnel des maisons sur pilotis des Tày enchantent les visiteurs.

Hoàng Van Minh, propriétaire de la maison d’hôtes Tài Ngào, dans le village culturel et touristique de Nà Tông, partage : "Dans mon établissement, chaque détail, comme les tasses ou les cintres en bambou, est soigné et conforme aux traditions locales. Pour permettre aux visiteurs de s’immerger dans la vie locale, nous organisons des activités communautaires telles que le pilonnage du "bánh dày" (gâteaux de riz gluant en forme ronde), des jeux traditionnels, des échanges culturels, des feux de camp, des danses folkloriques, du vélo dans le village et la dégustation de spécialités ethniques. Chaque mois, nous accueillons plus de 1.000 visiteurs".

Lê Thê Dat, président du Comité populaire du district de Lâm Bình, indique: "Pour améliorer les infrastructures touristiques, le district mobilise diverses ressources pour investir dans les infrastructures touristiques, les infrastructures de transport et les infrastructures essentielles comme les ports fluviaux et les villages culturels touristiques".

"Des zones et des points touristiques distinctifs se forment progressivement, notamment le tourisme communautaire avec près de 60 ménages actifs. Nous avons également créé plus de 20 points de visite et de repos à des endroits appropriés pour les visiteurs. En nous connectant avec plus de 200 agences de voyage, nous développons et coopérons activement pour promouvoir le tourisme", fait-il valoir.

Vers la construction de Lâm Binh comme une destination "sécurisée - attrayante – amicale", contribuant ainsi à la réalisation efficace de la résolution du 2e Congrès du Parti du district de Lâm Binh pour la période 2020-2025, visant à promouvoir le développement du tourisme en tant que secteur économique important et durable.

Photo : VNA/CVN

Pour exploiter les potentiels et promouvoir le développement touristique local, Tô Viêt Hiêp, président du Comité populaire du district de Na Hang, précise que le district continuera de mettre en œuvre la résolution n° 35 du Comité permanent du Parti du district sur le développement du tourisme comme secteur économique clé pour la période 2021-2025.

Des activités de promotion seront organisées, faisant appel à des experts pour un développement touristique méthodique et durable ; exploitant efficacement les sites classés comme le site national spécial de la réserve naturelle de Na Hang - Lâm Binh, avec le tourisme écologique comme centre pour développer des produits touristiques de détente, d’expérience, de forêt, spirituels et communautaires, en lien avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des ethnies.

Le district s’efforce, d’ici 2025, de construire le site national spécial de Na Hang-Lâm Binh comme un centre de tourisme écologique, communautaire et d’exploration, de renommée nationale et visant une renommée internationale.

Depuis le début de l’année, les districts de Na Hang et Lâm Binh ont attiré plus de 552.000 touristes, avec un chiffre d’affaires de plus de 677 milliards de dôngs. Les deux districts visent, d’ici 2025, à accueillir plus de 550.000 visiteurs, avec un chiffre d’affaires dépassant 770 milliards de dôngs.

NDEL/VNA/CVN