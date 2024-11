Les conditions de vie des Khmers à Soc Trang s'améliorent de jour en jour

>> Réduction efficace de la pauvreté dans les zones de minorités ethniques à Soc Trang

>> L’art de la peinture sur verre inversé des Khmers

Selon Trân Khac Trung, chef adjoint du Comité provincial des affaires ethniques, Soc Trang a atteint près de la moitié des objectifs fixés dans son plan pour la période 2024-2025. Elle s’emploie à atteindre, voire dépasser, les objectifs restants.

Photo : VNA/CVN

Dai Tam, où les Khmers représentent 85% de la population, a été la première commune du district de My Xuyên à répondre aux normes exemplaires de la Nouvelle ruralité. Elle a également été la première commune des zones peuplées de minorités ethniques de la province à remporter ce succès.

En effet, Dai Tam avait réussi à mobiliser un fonds total de 26 milliards de dôngs, dont plus de 3,7 milliards provenant d’habitants locaux, pour édifier le modèle exemplaire de la Nouvelle ruralité. Fin 2023, elle a accompli toutes les normes pour déposer son dossier pour une reconnaissance. À savoir qu’en 2023, le revenu moyen par habitant dans la commune atteignait 76,18 millions de dôngs/personne. Le taux de pauvreté avait été ramené à 1,64%.

Thach Ngoc Ba, commune de Truong Khanh, district de Long Phu, province de Soc Trang, constate que les conditions de vie des Khmers, et des autres minorités ethniques locales, sont très bien prises en charge par l'État. Plusieurs routes ont été construites, aidant à changer la physionomie des zones rurales.

Photo : VNA/CVN

Dans la cité municipale de Vinh Châu, où les Khmers représentent plus de 52% de la population et les Hoa, plus de 17%, ces dernières années, la vie matérielle et spirituelle des habitants locaux s'est développée constamment.

Heureux dans sa nouvelle maison, Kim Cuol, quartier de Vinh Phuoc, cité municipale de Vinh Châu, a raconté qu’auparavant, sa famille habitait dans une maison délabrée. Grâce à une aide de 44 millions de dôngs de l'État, sa famille a pu construire une maison solide. En outre, sa famille a reçu un soutien de 10 millions de dôngs pour participer à des formations professionnelles et gagner des revenus plus stables.

Avec l’attention du Parti et de l’Etat, toutes les communes de la province de Soc Trang possèdent des écoles, des postes médicaux répondant aux critères nationaux. En outre, 100% des hameaux et villages ont accès à l'électricité et plus de 99,7% des ménages issus de minorités ethniques à l’eau courante. Les belles valeurs culturelles et traditionnelles des minorités ethniques sont préservées et même promues.

VNA/CVN