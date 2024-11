Grand Pioneers nommé "Meilleure compagnie de croisière verte au monde 2024"

Photo : VT/CVN

"Cette reconnaissance est non seulement le témoignage des efforts inlassables de Grand Pioneers pour allier tourisme de luxe et développement durable, mais aussi une validation de notre esprit pionnier visant à élever la position de l’industrie vietnamienne des croisières sur la scène mondiale", a déclaré Luong Thê Tuyên, directeur adjoint du groupe Viêt Thuân, propriétaire de la flotte de yachts Grand Pioneers. Il a ajouté : "Nous sommes fiers que Grand Pioneers soit la première compagnie de croisière vietnamienne à recevoir cette prestigieuse distinction. Ce n’est pas seulement un honneur, mais également une motivation pour continuer à être des précurseurs dans la promotion des tendances du tourisme durable".

Les World Cruise Awards, affiliés au très respecté système des World Travel Awards, représentent une référence d’excellence dans l’industrie des croisières. Pour leur quatrième édition, ces prix récompensent les marques les plus remarquables en matière d’innovation, de durabilité et de qualité de service. Grand Pioneers Cruise a été honoré d’une nomination dans la catégorie "Meilleure compagnie de croisière verte au monde 2024", aux côtés de marques prestigieuses telles que Disney Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean International et Virgin Voyages.

Développement durable : "Nous n’existons que si nous protégeons la nature"

Le prix est attribué sur la base d’un vote combinant les avis d’experts de l’industrie des croisières et du grand public. La compagnie ayant reçu le plus grand nombre de votes dans une catégorie est désignée gagnante. Cette distinction souligne non seulement la position solide de Grand Pioneers dans le secteur des croisières, mais affirme également son rôle de précurseur dans la préservation de l’écosystème unique de la baie de Ha Long.

La philosophie fondamentale de Grand Pioneers Cruise, "Nous n’existons que si nous protégeons la nature", met en avant l’harmonie entre le tourisme de luxe et la responsabilité environnementale. Cette vision guide toutes les activités de la compagnie, depuis l’adoption de technologies vertes avancées jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection durable pour l’environnement naturel de la baie de Ha Long.

Grand Pioneers, fierté de la construction navale vietnamienne

Grand Pioneers répond aux normes internationales des bateaux de plaisance, à savoir modernité, sécurité, respect de l’environnement et services complets.

• Modernité : La flotte de super yachts Grand Pioneers est équipée d’un système BMS (Building Management System - Système de gestion de bâtiment) permettant une gestion optimisée en réduisant le nombre de personnel chargé de manœuvrer le navire. Ce système se régule automatiquement en fonction des conditions environnementales et permet de réduire la consommation d’énergie générée par le système de climatisation. Ce duo de yachts est considéré comme la fierté de la construction navale vietnamienne, puisqu’ils ont été entièrement fabriqués par la société de construction navale de Ha Long. Longs de 109,99 m et larges de 18,68 m, les navires Grand Pioneers, capables de transporter 320 personnes chacun, sont actuellement les deux plus grands navires de croisière du pays, en mesure de naviguer dans les zones littorales des eaux territoriales du Vietnam.

• Sécurité : 100% de l’eau utilisée à bord pour les activités est adoucie par un système de traitement moderne. Le moteur principal et le générateur ont été importés du Japon (YANMAR). Les équipements de l’hélice de proue ont, quant à eux, été importés des Pays-Bas (DTG). Ces bateaux de plaisance à deux coques minimisent les risques de naufrage, étant les seuls à être dotés de deux canots de sauvetage, d’aliments secs en conserve, de torches, de bouées de sauvetage et de 12 radeaux autogonflants. Ils disposent également d’une unité médicale avec une équipe permanente de médecins prêts à traiter les situations d’urgence pour les passagers en croisière.

Photos : Lê Viêt Khánh - Vinh DAV/CVN

• Croisière verte : Les Grand Pioneers sont les seuls navires de croisière dans la baie de Ha Long à disposer de peintures de haute qualité des marques International Paint (Pays-Bas) et Sigma (États-Unis) pour protéger la coque, garantissant à la fois esthétique et durabilité. La technologie de peinture de SPAC offre une durée de vie de 15 ans, contre 5 à 10 ans pour les peintures classiques. L’intérieur de la flotte est entièrement fabriqué à partir de bois industriel et non de bois naturel.

• Services complets : La flotte Grand Pioneers se distingue par son grand nombre d’espaces fonctionnels et le confort luxueux offert dans la baie. Ses navires disposent de zones commerciales, de cinémas, de salles de golf 3D et des plus grandes piscines d’eau salée accessibles en toute saison. Il existe également d’autres salles spéciales, telles que des fumoirs à cigares, des salles à manger VIP, des salles de réunion et des espaces dédiés aux loisirs familiaux, ainsi que des espaces bien-être avec jacuzzi, sauna et salles de massages.

Préservation du patrimoine de la baie de Ha Long



Ha Long recèle 1.969 îles et îlots karstiques calcaires émergeant de la mer, de tailles et de formes variées, présentant une nature pittoresque et intacte. Ce paysage marin spectaculaire sculpté par la nature est également dominé par des écosystèmes typiques. Cette baie, parmi les plus belles du monde, élue en 2011 comme l’une des sept nouvelles merveilles de la nature, est l’une des principales destinations touristiques du Vietnam et du monde. Le site est composé de quatre zones patrimoniales : les baies de Ha Long et de Bái Tu Long, qui incluent le parc Van Canh, le parc de grottes, le centre de conservation de la culture marine et le centre de divertissement marin

Photo : Lê Viêt Khánh/CVN

Grand Pioneers Cruise s’engage à protéger cette destination emblématique à travers des activités de tourisme durable et des programmes éducatifs visant à sensibiliser à la conservation de la nature. L’un des points forts de Grand Pioneers est son itinéraire exclusif, "The Legacy Journey", une croisière de trois jours et deux nuits. Cette expérience emmène les visiteurs des sites emblématiques de la baie vers des zones marines isolées et préservées, encore peu connues. Les passagers peuvent admirer la grandeur naturelle de la baie de Ha Long tout en participant à des activités captivantes telles que le kayak, la visite de grottes et la découverte de la culture locale dans des villages de pêcheurs traditionnels. Par ailleurs, l’équipage propose des contenus éducatifs sur la biodiversité exceptionnelle de la baie, permettant aux visiteurs de mieux comprendre et apprécier l’environnement naturel.

Le prestigieux prix de la "Meilleure compagnie de croisière verte au monde 2024" marque un jalon important pour Grand Pioneers. Ce succès ouvre à l'entreprise des opportunités d'étendre le "Voyage du patrimoine" aux itinéraires touristiques culturels à travers le Vietnam et à l'international. L'entreprise a prévu de construire des yachts encore plus respectueux de l'environnement, conformément à sa vision de développement durable.

Phuong Mai/CVN