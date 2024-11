Culture

Des milliers de spectateurs pour la course de pirogues khmères à Soc Trang



Des milliers de résidents de Soc Trang et des provinces du delta du Mékong ainsi que des touristes se sont rassemblés avec enthousiasme pour assister à l’ouverture de la course de ghe ngo (pirogue khmère) sur la rivière Maspero, dans la ville de Soc Trang, province éponyme, le 14 novembre.

Cet événement marque l’une des activités principales du Festival Ooc Om Boc et inaugure également la première Semaine de la culture, du sport et du tourisme de Soc Trang en 2024.

Malgré une chaleur intense, les spectateurs se sont installés dès le matin le long des berges pour encourager les équipes de ghe ngo. Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, le tournoi a débuté en fanfare, les équipes montrant leur technique et leur détermination pour remporter les tours de qualification, sous les acclamations passionnées de la foule.

Selon Lâm Hoàng Mâu, chef du Comité ethnique de la province de Soc Trang, cette année voit la participation de 60 équipes. Parmi elles, 48 viennent de Soc Trang (45 masculines et 3 féminines) et 12 proviennent des provinces voisines de Bac Liêu, Cà Mau, Cân Tho, Hâu Giang, et Kiên Giang (8 équipes masculines et 4 féminines). La compétition masculine regroupe 53 équipes réparties en 13 groupes.

En fonction des performances lors des éditions précédentes, le comité d’organisation a sélectionné quatre équipes têtes de série dans des groupes différents : Tum Nup 2 (district de Châu Thành), Ong Kho (district de Thanh Tri), Sro Lon 1 (district de My Xuyên), et Pong Tuk Chas (district de Thanh Tri). Ces équipes masculines s’affrontent sur une distance de 1.200 m.

Chez les féminines, 7 équipes se disputent la victoire, réparties en deux groupes (un de 4 équipes et un de 3 équipes) sur une distance de 1.000 m.



Pour le peuple khmer, le ghe ngo occupe une place symbolique et précieuse, représentant la paix, l’unité et la force du village. Tous les Khmers manifestent une grande fierté en soutenant les bateaux participant aux courses de ce type de bateau, et nombre de familles investissent même leurs propres fonds pour entretenir l’équipe, participant avec un esprit volontaire exemplaire.



Ces dernières années, avec l’attention et le soutien des autorités locales et des pagodes, plusieurs de ces dernières ont pu construire de nouveaux bateaux, contribuant ainsi à promouvoir ce sport traditionnel. De nombreux districts, villes et villages ont également apporté un soutien financier aux pagodes pour leur participation au festival, un geste qui motive les équipes à donner le meilleur d’elles-mêmes sur l’arène fluviale.



Les courses de ghe ngo sont le moment le plus attendu et vibrant du festival Ooc Om Boc, aux côtés des célébrations du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay et de la cérémonie Sene Dolta, en l’honneur des ancêtres.

À Soc Trang, ces courses sont inscrites au patrimoine culturel immatériel national et détiennent le record vietnamien pour le plus grand nombre d’équipes et d’athlètes participant au festival Ooc Om Boc, un titre honorifique qu’elles portent fièrement depuis 2005.

Texte et photos : Quang Châu/CVN