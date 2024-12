Hang Kia, Pa Co, deux destinations typiques de la culture ethnique des H'mông

Hang Kia et Pa Co sont deux communes situées dans le district montagneux de Mai Châu de la province de Hoà Binh, au Nord. Elles se trouvent au sein de la Réserve naturelle de Hang Kia - Pa Co, où plus de 90% de la population appartient à l'ethnie H'mông.

Dotés de montagnes majestueuses et d’un riche patrimoine culturel transmis depuis des générations, les H'mông s'engagent activement à préserver et valoriser leurs atouts. Ils ambitionnent ainsi de transformer leur région en une "terre promise", capable d’attirer aussi bien les touristes nationaux qu’internationaux.

Destination unique et attractive

Les deux communes de Hang Kia et Pa Co sont situées à plus de 1.000 m d'altitude, avec un climat frais. Ici, le temps est nuageux et brumeux toute l'année.

Les H'mông exercent ici de nombreux métiers traditionnels comme le tissage à la main, la broderie de brocart, la teinture à l'indigo, la peinture à la cire d'abeille, la forge, la fabrication du papier... À cela s'ajoute une riche culture et des plats uniques tels que le vin de maïs, le riz gluant ou encore les pousses de bambou sauvages.

Lorsque le printemps arrive, Hang Kia et Pa Co se couvrent de la couleur blanche pure des fleurs d'abricot et de prunier, mais aussi de la couleur rose de pêchers centenaires. Cette saison est associée au Nouvel An des H'mông, qui est également la saison du festival Gâu Tào, le plus important dans la culture des H'mông.

Selon le vice-président du Comité populaire de la commune de Hang Kia, Vàng A Pao, les communes de Hang Kia et Pa Co conservent encore les caractéristiques architecturales typiques de l'ethnie H'mông, avec des destinations encore authentiques telles que les collines de thé et les jardins de pruniers de Thung A Lang, Thung Man, Thung Ung. Les deux communes disposent également de points hauts pour observer chaque matin la mer de nuages ondulante.

Les touristes qui viennent ici au printemps peuvent également voir comment les H'mông préparent le "bánh giày" (gâteau de riz gluant blanc, plat et rond). Durant ces journées festives, les filles et les garçons H'mông portent des robes ethniques colorées.

Explorer le potentiel de développement du tourisme

Les H'mông de Hang Kia et Pa Co ont progressivement délaissé leurs anciennes coutumes nomades pour s'établir dans des villages. Ils y préservent leur culture traditionnelle tout en développant des modèles de tourisme communautaire.

Le vice-président du Comité populaire du district de Mai Châu, Hoàng Duc Minh, a déclaré que les communes de Hang Kia et Pa Co comptaient actuellement une dizaine de maisons d'hôtes (homestay) pour accueillir les touristes, créant ainsi des emplois et des moyens de subsistance durables pour des centaines de travailleurs locaux.

Le tourisme communautaire est considéré comme un objectif stratégique et une priorité majeure par les autorités locales et les habitants de Hang Kia et Pa Co. Il vise à stimuler l'économie locale tout en réduisant la pauvreté. Par ailleurs, ce modèle contribue à préserver et à valoriser les riches valeurs culturelles uniques des H'mông, renforçant ainsi leur identité tout en favorisant leur développement.

