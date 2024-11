La riziculture de Soc Trang se met au vert

La province de Soc Trang (Sud) figure parmi les cinq villes et provinces du delta du Mékong (Dông Thap, Kiên Giang, Cân Tho, Soc Trang, Trà Vinh) qui participent au projet de création d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions de gaz à effet de serre, initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Plusieurs modèles ont connu des résultats positifs, permettant d’améliorer la qualité et le revenu des riziculteurs, tout en favorisant les exportations.

En septembre 2024, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a organisé une conférence-bilan sur sept modèles de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associée à la croissance verte du delta du Mékong d’ici 2030 dans la province de Soc Trang. La conférence s’est focalisée sur les résultats de la mise en place du projet “un million d’hectares de riz de haute qualité”, approuvé le 10 mai par ce ministère, concernant les moissons été-automne et automne-hiver 2024.

Garantir des critères de développement durable

Depuis, deux modèles de riziculture dans les provinces de Tra Vinh et Soc Trang ont donné un rendement estimé à plus de 6,4 tonnes/ha, supérieur au rendement moyen du modèle traditionnel de 4,6 tonnes/ha, et la quantité de riz avec des émissions réduites est de 1.262 tonnes. Lors de la moisson automne-hiver 2024, 3 modèles ont été déployés sur 140 ha, avec un rendement moyen estimé à plus de 6,3 tonnes/ha pour une production totale de 157 tonnes. Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, à Soc Trang, le modèle appliquant des procédés techniques de production de riz réduisant les émissions enregistre 9 505 kg de CO2/ha/récolte, tandis que le modèle n’appliquant pas ce processus émet 13 501 kg de CO2/ha/récolte.

Selon Trân Thanh Nam, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la mise en œuvre du projet “Développement durable d'un million d'hectares spécialisé dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions, associée à la croissance verte du delta du Mékong jusqu'en 2030” a contribué au changement de la perception des agriculteurs sur le processus de culture. Le modèle s'est avéré capable de réduire les coûts de production de 20 à 30% et d'augmenter les bénéfices des paysans, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Qui dit Soc Trang dit riz parfumé ST, une variété de riz qui a fait sa réputation. En 1992, la première variété de riz ST a vu le jour et elle a connu un succès retentissant grâce au modèle de culture en rotation crevette-riz dans les zones salines. Après une longue période de sélection, les variétés de riz parfumé ST ont décroché de nombreux titres exceptionnels tels que le Prix du riz d’or (Golden Rice Award) pour les riz ST5, ST13. Le riz ST a figuré parmi les 100 marques vedettes en 2013, reconnues par l'Office national de la propriété intellectuelle.

Depuis trois ans consécutifs (2017-2018-2019), le riz ST24 a remporté le premier prix lors de concours nationaux de riz et, en 2017, il a été élu parmi les trois meilleurs riz au monde. En particulier, la variété ST25 a été récompensée comme le meilleur riz du monde dans le cadre de la Conférence mondiale du commerce du riz, tenue à Manille, aux Philippines, en novembre 2019. Et plus récemment, dans le cadre du 16e Sommet du riz, organisé du 7 au 11 novembre à Manille, le riz ST25 a remporté le deuxième prix, élu par The Rice Trade “Meilleur riz du monde 2024”.

Selon Huynh Ngoc Nha, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Soc Trang, la reconnaissance continue de ce titre d'un des riz les plus délicieux au monde depuis de nombreuses années du Vietnam a contribué à augmenter les revenus de nombreux agriculteurs ainsi qu’à promouvoir le riz parfumé vietnamien sur la scène internationale.

Le 23 novembre, le Centre national de vulgarisation agricole, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, s’est coordonné avec l'Association vietnamienne de l'industrie du riz et le journal Nông nghiêp (Agriculture) dans la ville de Cân Tho pour organiser le forum de solutions visant à reproduire les modèles pilotes réussis du projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité et le culture de riz à faibles émissions, associée à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030. Il s'agit d'une opportunité pour les parties concernées de réévaluer après un an de mise en œuvre le projet pilote.

Promouvoir l’image du meilleur riz au monde

Lors du forum, Lê Thanh Tung, directeur adjoint dudit centre a souligné que l’établissement de coopérations entre riziculteurs et entreprises, et autorités locales était un bon signe pour promouvoir l’image du riz du Vietnam. L’entraide entre les parties prenantes permettra de valoriser les variétés. Selon M. Tung, les modèles de liaison entre les parties concernées constituent la clé pour atteindre des critères, pour améliorer la valeur et la marque du riz du delta du Mékong, du Vietnam en général.

Selon Nguyên Ngoc He, vice -président du Comité populaire de Cân Tho, la ville ainsi que les provinces de la région sont intéressées par 5 solutions clés pour mettre en œuvre avec succès le projet, en se focalisant sur la formation des responsables de base, des conseillers agricoles communautaires, des coopératives participant au projet, l’élaboration et la reproduction des modèles dans le cadre du projet d'application de la technologie de traitement de la paille, d'application de la haute technologie et de transformation numérique, sur l'investissement dans les infrastructures de transport, la création des maillons de chaîne entre coopératives et entreprises et sur l’appui en capital aux coopératives et aux entreprises d'achat de riz.

Selon le Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Soc Trang, en poursuivant le projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions associée à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030, la province de Soc Trang a élaboré une zone de riziculture de haute qualité sur 38.500 ha pour la moisson 2024 - 2025 ; et pour la période 2025 – 2030, la province augmentera de 33 500 hectares pour atteindre une superficie totale de 72.000 ha.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la province déploiera la culture du riz selon des processus de haute qualité dans 9 districts, villes et cités : My Xuyên, Thanh Tri, My Tu, Kê Sach, Long Phu, Châu Thành, Trân Dê, Nga Nam et a ville de Soc Trang. Le projet se concentrera sur la planification de zones de production de riz de haute qualité, sur les processus de mise en œuvre, les packages, les techniques de culture pour garantir des critères de développement durable.

Améliorer la chaîne de valeur du riz de Soc Trang

La province réorganisera la production et offrira des formations pour améliorer les capacités des ménages, des groupes coopératifs, des coopératives et des entreprises. Parallèlement, elle investira dans la modernisation des infrastructures dans les zones spécialisées dans la riziculture, accélèrera l’application de la science et de la technologie, la transformation numérique dans le secteur agricole, en promouvant le commerce, reliant la production et la consommation de riz pour améliorer la chaîne de valeur de ce produit.

Selon Trân Tân Phuong, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de Soc Trang, le projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030 dans la province de Soc Trang vise à former et développer durablement un domaine spécialisé dans la culture du riz de haute qualité et à faible coût associé à l'organisation de la production et de l'exportation selon la chaîne de valeur, en appliquant des programmes de culture durables.

Depuis, ils permettent d’augmenter la valeur, de développer durablement l’industrie du riz, d’améliorer la production et l’efficacité commerciale, de rehausser les revenus et la vie des riziculteurs, de protéger l’environnement, de s’adapter aux changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le projet permet également de promouvoir la formation et le développement stable de coopératives, apportant une contribution importante à la chaîne du riz dans la province.

Vuong Quôc Nam, vice-président du Comité populaire de la province de Soc Trang, a déclaré qu’en mettant en œuvre ce projet, Soc Trang a l'avantage d'avoir bien mis en place ces dernières années l'expansion de la zone de riz de spécialité et du riz parfumé, avec une superficie de plus de 90% de la superficie totale de rizières de la province. Le riz de spécialité, le riz parfumé représentaient 93% et 90% respectivement du total de plus de deux millions de tonnes de riz de la province en 2023.

Certaines variétés de riz cultivées principalement dans la province sont de haute qualité telles que le riz ST24, le riz ST25 (reconnu comme le meilleur du monde à deux reprises en 2019 et 2023), la variété de riz Tài Nguyên, le RVT, la variété de riz parfumé de Taïwan 8 (Chine). Ce sont tous des types de riz de haute qualité et à haute valeur sur le marché. Les exportations de riz de la province de Soc Trang ont représenté à elles seules 450 millions d’USD en 2023, soit près de 10% de la valeur des exportations du pays.

Texte et photos : Truong Giang/CVN