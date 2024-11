Le Vietnam accueille 400 touristes chinois en train charter

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam a accueilli le 21 novembre 400 touristes chinois, arrivés via le poste-frontière international de Lào Cai. Ce groupe, voyageant à bord d’un train charter, a poursuivi son itinéraire jusqu’à la gare de Hanoï avant de découvrir plusieurs destinations emblématiques du pays.

Depuis Hanoï, les touristes ont pris le train pour visiter des villes telles que Huê, Dà Nang, Nha Trang, Phan Thiêt, Binh Thuân et Hô Chi Minh-Ville, avant de retourner à Lao Cai pour regagner la Chine par voie terrestre. Ce périple de 13 jours marque une étape importante pour le tourisme ferroviaire post-COVID au Vietnam.

Photo : baolaocai.vn/CVN

Il s’agit du plus grand groupe de touristes chinois à voyager par train depuis la fin de la pandémie et du premier train charter issu de la coopération entre le Service du tourisme de Lào Cai et le secteur ferroviaire vietnamien.

Ce programme s’inscrit dans une initiative visant à promouvoir les voyages ferroviaires en partenariat avec des tours-opérateurs pour l’année 2024, prévoyant d’accueillir environ 7.000 visiteurs chinois répartis sur 16 groupes. Parmi eux, 12 groupes effectueront des trajets entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, tandis que quatre partiront de Lào Cai.

Les touristes chinois peuvent accéder au Vietnam via les postes-frontières de Mong Cai, Dông Dang et Lào Cai, avant d’emprunter les trains reliant les principales destinations touristiques du pays.

Un représentant de la Compagnie par actions de transport ferroviaire du Vietnam a souligné l’énorme potentiel du marché touristique chinois, qui génère environ 3 millions de visiteurs par an, se classant au deuxième rang après les touristes sud-coréens. Cette année, le secteur ferroviaire vise à attirer 7.000 touristes chinois voyageant en trains charter.

Pour atteindre cet objectif, la Compagnie continue de collaborer étroitement avec les agences de voyage et de tourisme afin d’exploiter pleinement ce marché prometteur et de renforcer le rôle du transport ferroviaire dans le développement du tourisme au Vietnam.

VNA/CVN