Une kyrielle d'activités à la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2024

Il s'agit d'un événement annuel de l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville, qui contribue à stimuler la demande touristique nationale et internationale, à promouvoir la croissance économique et à créer les conditions permettant aux entreprises de présenter des produits et des services ainsi que des programmes promotionnels de fin 2024 à début 2025.

L'événement comprendra une série d'expériences touristiques, gastronomiques, sportives et musicales à l'attention des habitants et touristes pendant la saison des fêtes de fin d'année.

Plus de 80 activités



S’exprimant lors de la conférence, Nguyên Câm Tú, directrice du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a informé que la 4e Semaine du tourisme compterait cette année plus de 80 activités et événements répartis dans divers arrondissement et districts ainsi que dans la ville de Thu Duc.

La Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2024 comprendra de nombreuses manifestations touristiques, sportives, musicales et culinaires. Ses activités principales auront lieu du 5 au 8 décembre dans la petite zone insulaire du marché traditionnel de Bên Thành, avec des défilés de voitures électriques et de vélos, une exposition touristique et d’autres activités culturelles et artistiques.

La Semaine du tourisme comprendra également un espace d'information promouvant le tourisme, la culture, la musique et l'art ; un programme de célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (1975-2025) ; et des activités d'accompagnement des ambassadeurs touristiques en 2024.

Un autre moment fort de la Semaine du tourisme de cette année sera le 7e marathon international Techcombank Hô Chi Minh-Ville. Plus de 17.000 coureurs nationaux et internationaux s'y sont déjà inscrits. La 7e édition continuera d'affirmer la position de cette plus grande course de marathon au Vietnam. Un événement sportif non seulement associé à des activités sociales, mais également attractif pour les touristes nationaux et internationaux.

De nombreuses visites gratuites

Pour l'occasion, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville mettra la technologie AR (réalité augmentée) au service des activités de la Semaine du tourisme 2024, afin de cibler les jeunes et la communauté passionnée de haute technologie, à travers des jeux-questionnaires en AR sur la culture, le tourisme, l'histoire et la géographie de la ville.

L'édition cette année restera accompagnée par des ambassadeurs de la Semaine du tourisme. Il s'agit des personnalités exceptionnelles dans de nombreux domaines et entreprises de voyages telles que Saigontourist, Vietravel, Bên Thành Tourist qui proposeront des promotions spéciales et des expériences gratuites comme le "Free Walking Tour" (Visite à pied gratuite).

"Les programmes de la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville honorent non seulement la beauté de la ville dans une atmosphère festive, mais mettent également l'accent sur la combinaison entre tradition, modernité et développement durable. Dans le même temps, ils visent à stimuler le tourisme national et international, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville en fin d'année", a déclaré la représentante du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN