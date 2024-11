The Times révèle les 12 meilleurs endroits à visiter au Vietnam

Du Nord au Sud, le journal britannique The Times a récemment présenté ses 12 meilleurs endroits à visiter au Vietnam, dans un article savoureux signé par la journaliste de voyage et photographe Claire Boobbyer.

Photo : VNA/CVN

Hanoï, "la cité millénaire des lacs, fondée sur un méandre de la rivière Rouge, regorge d’histoire, de charme, de musées, de boutiques, de marchés et de délicieuse cuisine de rue. Ne manquez pas le vieux quartier, le cœur de la ville, où vous trouverez de nombreux restaurants, hôtels et temples à côté des boutiques", a écrit la journaliste Claire Boobbyer.

La province montagneuse de Hà Giang se classe au deuxième rang de sa liste en raison de son paysage surnaturel rempli de pics en pain de sucre, de cols de montagne et de rizières creusées dans des montagnes incroyablement abruptes.

Claire Boobbyer a suggéré aux visiteurs de découvrir des villages habités par les Dzao rouges, des Hmongs fleuris et d’autres minorités locales, des marchés, des éco-séjours qui offrent une fenêtre sur la vie rurale pleine de traditions intemporelles telles que le tissage.

Dans la réserve naturelle de Pu Luong, avec ses hébergements chez l’habitant et ses éco-retraites, "parcourez les rizières et les vergers du peuple Muong et descendez une rivière sur un radeau en bambou traditionnel dans un paysage tissé de roues hydrauliques traditionnelles", a-t-elle poursuivi, ajoutant que cette région abrite l’ours noir d’Asie, une espèce rare, la civette palmiste d’Owston et le langur de Delacour, une espèce en voie de disparition.

Photo : VNA/CVN

À Quang Ninh, au nord du pays, des bateaux, des jonques aux élégants navires de luxe, sillonnent les eaux de la baie de Ha Long classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et parsemée de milliers d’affleurements calcaires escarpés.

"C’est un paysage éthéré où, à chaque changement de temps, un brouillard épais ou un ciel bleu vif peuvent se former. Peu importe, tout est enchanteur", s’est-elle enthousiasmé.

L’auteure a également présenté d’autres attractions touristiques au Vietnam, dont l’ancienne capitale impériale de Huê dont l’ensemble de monuments a été inscrit au patrimoine mondial, la ville de Dà Nang, la vieille ville de Hôi An protégée par l’UNESCO, la baie de Ninh Vân considérée comme un havre de paix à proximité de la grande station balnéaire de Nha Trang, la ville de Dà Lat dans les hauts plateaux du Centre ou encore le delta du Mékong et l’archipel de Côn Dao.

VNA/CVN