Vietnam - Chine : coopération dans le tourisme

S’exprimant à l’événement, Ho An Phong, vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné l'amitié traditionnelle de longue date entre le Vietnam et la Chine et le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris la culture et le tourisme.

Photo : VOV/CVN

Le Vietnam et la Chine partagent une frontière commune et des similitudes culturelles. L’amitié cultivée par des générations de dirigeants des deux pays crée des conditions favorables aux échanges culturels bilatéraux, à la promotion du tourisme et au développement socio-économique, a-t-il estimé.

En matière de tourisme, la Chine est l'un des plus grands marchés du Vietnam. En 2023, le Vietnam a accueilli plus de 1,7 million de visiteurs chinois. Au cours des 10 premiers mois de 2024, plus de 3 millions de touristes chinois ont visité le Vietnam, soit une augmentation de 130 % par rapport à la même période en 2023, a-t-il noté.

Reconnaissant le potentiel inexploité de la coopération culturelle et touristique bilatérale, Ho An Phong a appelé à une collaboration future plus approfondie entre les deux pays.

Chen Yijun, cheffe du Département de sensibilisation du Comité du Parti de la Région autonome Zhouang du Guangxi a exprimé son espoir d'une coopération culturelle et touristique renforcée. Elle a souligné le prochain 75e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Chine en 2025 comme une étape importante pour favoriser une collaboration plus approfondie. Les initiatives prévues comprennent la promotion du tourisme transfrontalier, le développement de nouveaux modèles touristiques, l'organisation de programmes d'échange pour les jeunes afin de renforcer l'amitié traditionnelle.

Un point culminant de cet échange culturel a été la signature d'un accord de coopération touristique transfrontalière entre les agences de voyages vietnamiennes et chinoises.

Selon Minh The Long, directeur général adjoint de Kim Lien Travel, l'événement est une excellente opportunité pour les entreprises de voyage des deux pays d'explorer les ressources culturelles et touristiques. Les similitudes et les différences dans les paysages naturels, la cuisine et la culture font du Vietnam et de la Chine des destinations attrayantes pour les touristes, a-t-il ajouté.

VNA/CVN