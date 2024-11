La Convention de la TAFI 2025 se tiendra à Ninh Binh

Photo : VNA/CVN

C'est le fruit de la coopération entre la TAFI et la province de Ninh Binh, mis en œuvre par le Consulat général du Vietnam à Mumbai depuis juillet 2024.

En tant qu'association de voyage leader du pays, la TAFI prendra l'initiative de sensibiliser ses membres qui, à leur tour, guideront leurs clients vers des pratiques de tourisme responsable, a déclaré Ajay Prakash, président de la TAFI.

Selon lui, le Vietnam est un pays magnifique et une destination très populaire pour les voyageurs indiens. Cependant, la belle province de Ninh Binh reste relativement inexplorée par eux et, comme toujours, la TAFI cherche à faire découvrir à ses membres des destinations plus récentes et moins connues.

Pour sa part, Lê Quang Biên, consul général du Vietnam à Mumbai, a déclaré son honneur d'accueillir la convention de la TAFI 2025 à Ninh Binh, une destination qui représente véritablement le patrimoine naturel et culturel du Vietnam. Cet événement reflète les liens de plus en plus étroits entre le Vietnam et l'Inde, où le tourisme joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales. Il a grandement apprécié les efforts de la TAFI pour promouvoir des destinations moins explorées comme Ninh Binh auprès des Indiens, qui choisissent de plus en plus le Vietnam comme destination de voyage.

De plus, le thème "Le tourisme de demain : protéger la planète", s'aligne parfaitement sur l'engagement du Vietnam en faveur du tourisme durable et de la préservation de son environnement pour les générations futures, a-t-il ajouté.

La conférence annuelle de la TAFI attirera environ 400 des principaux tours opérateurs indiens, offrant une opportunité majeure de promouvoir le tourisme de Ninh Binh, du Vietnam en général, sur le marché international.

VNA/CVN