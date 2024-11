Phu Quôc fait partie de la liste des 25 destinations incontournables au monde, selon le Travel+Leisure

L’île de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud) a été encore une fois honorée par le magazine de voyage Travel+Leisure comme l'une des destinations les plus expérimentées en 2025, ce affirmant l'attrait indéniable d'une '' étoile montante '' sur la carte du voyage mondial.

Photo : CTV/CVN

Le Travel + Leisure a récemment dévoilé sa liste des ''25 destinations de voyage les plus inspirantes pour 2025''. Les destinations sélectionnées se basent sur les critères tels que des paysages naturels intacts et uniques et un potentiel de développement touristique.

Phu Quôc est fièrement devenue le seul représentant du Vietnam sur cette prestigieuse liste, aux côtés des lieux touristiques de renommée mondiale comme Phuket (Thaïlande), Hawaï (États-Unis), la Grande Barrière de Corail (Australie), Reykjavik (Islande) et Machu Picchu (Pérou).

Expliquant les raisons pour lesquelles Phu Quôc a été choisie, la rédactrice de Travel + Leisure, Esha Dasgupta, décrit la beauté enchanteresse de l'île comme quelque chose qui ''fait fondre le cœur de tous les visiteurs''.

Des marchés nocturnes, des eaux cristallines, de nombreuses possibilités de plongée, des produits de mer frais, des forêts tropicales luxuriantes et un riche écosystème animal font le charme de l'île. Ce n’est pas seulement la beauté naturelle de l’île qui attire les visiteurs ; des expériences emblématiques ont contribué au magnétisme de l’île. Travel + Leisure recommande l’expérience de monter à bord du plus long téléphérique à trois câbles du monde jusqu’à l’île Hon Thom.

Photo : CTV/CVN

Ce n'est pas la première fois que le téléphérique Hon Thom est salué à l'échelle internationale. CNN l'a qualifié d'expérience fantastique à Phu Quôc, tandis que la bible du voyage Lonely Planet le considère comme l'une des expériences les plus intéressantes de l'île.

Le magazine américain suggère également de visiter le marché nocturne de Duong Dông ou d'explorer la nature sauvage du parc national de Phu Quôc.

En outre, Travel + Leisure souligne que la meilleure période pour explorer Phu Quôc est de novembre à avril de l'année suivante. L'île est désormais entrée dans sa plus belle saison, avec une série de nouvelles expériences lancées pour accueillir les visiteurs à cette période.

En venant à Sunset Town, les visiteurs peuvent regarder le feu d'artifice de 7 minutes à la fin du spectacle Kiss of the Sea - un spectacle multimédia sur mer le plus grand d'Asie. Ce spectacle de 25 minutes commence à 20h30 tous les jours. Le 2e spectacle a lieu à 22h00.

Photo : CTV/CVN

Travel + Leisure souligne un autre facteur important qui contribue au succès de Phu Quôc : sa politique de visa exceptionnelle. L’exemption de visa de 30 jours pour tous les touristes internationaux a fait de l’île une destination encore plus attrayante pour les voyageurs en cette période de vacances.

"Si vous n’avez pas de visa vietnamien, vous pouvez toujours bénéficier d’une exemption de visa de 30 jours à Phu Quôc", a fait savoir Travel + Leisure. De plus, de nombreux vols directs depuis la République de Corée, Taïwan, la Thaïlande, Singapour, l’Asie centrale et l’Europe de l’Est sont désormais disponibles, ce qui permet aux touristes de se rendre à Phu Quôc plus facilement que jamais.

Photo : CTV/CVN

C’est la deuxième fois que Phu Quôc figure dans la liste des destinations incontournables de Travel + Leisure cette année, après avoir été reconnue comme la ''deuxième meilleure île du monde'' lors des World’s Best Awards. Cette reconnaissance honore non seulement Phu Quôc, mais constitue également une fierté pour l’industrie touristique vietnamienne.

Phu Quôc continue à affirmer son statut de destination incontournable, gagnant une attention internationale croissante et brillant sur la carte mondiale du voyage.

VNA/CVN