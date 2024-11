Dông Thap

Des solutions synchrones pour faire du tourisme un secteur économique important

D'ici 2030, le tourisme de Dông Thap complètera un système d'installations techniques et d'infrastructures touristiques relativement synchrones et modernes, et les produits touristiques diversifiés et de haute qualité en feront une destination attrayante du delta du Mékong. Dông Thap est devenue une destination forte pour les six piliers clés du développement, avec une grande compétitivité dans la région du delta du Mékong .

Photo: VNA/CVN

C’est l'objectif du projet "Le développement du tourisme contribue à créer l'image de la province de Dong Thap sur la période 2023-2025 et à l’horizon 2030)", approuvé en fin d'année 2023 par le Comité populaire de Dông Thap.

Secteur économique important

Le secteur touristique est identifié par Dông Thap comme important dans sa structure économique. Le développement du tourisme est inévitable et conforme aux exigences de la nouvelle ère, contribuant à créer des moyens de subsistance, des emplois et surtout la consommation et l’exportation des produits agricoles, des spécialités et des produits artisanaux de la zone... Tout cela contribue ainsi à augmenter les revenus, améliorant la vie des populations locales, notamment des agriculteurs en milieu rural. En outre, à travers les activités de développement, le tourisme contribue au maintien, à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles, de l'histoire, de l'environnement écologique naturel, du cadre de vie humain... Pour cette raison, Dông Thap a choisi de développer le tourisme et s'efforce de faire en sorte qu’il soit un secteur économique important dans le développement socio-économique global de la localité.

Photo : Tân Dat/CVN

Le tourisme de Dông Thap a récemment établi sa position dans le delta du Mékong et dans tout le pays. La province laisse une belle impression dans le cœur des touristes et attire l’attention des agences de médias. Dông Thap a positionné des produits touristiques typiques pour chaque zone et des destinations touristiques clés, et a également construit de nombreux produits touristiques associés à des produits agricoles clés tels que le lotus, la mangue, la mandarine...

Suite aux exigences de développement de l'industrie touristique de Dông Thap, le projet "Le développement du tourisme contribue à créer l'image de la province de Dông Thap sur la période 2023-2025 et à l’horizon 2030)" a vu le jour, avec pour objectif de promouvoir le positionnement de l'image locale associé aux six piliers clés de son développement, contribuant ainsi à créer une image cohérente de Doôg Thap, avec un positionnement clair, attrayant, unique et cohérent avec les conditions économiques spécifiques, les valeurs culturelles, l’histoire, les citoyens et les différentes ressources naturelles de la province.

Photo : Tân Dat/CVN

Le projet de tourisme fera de Dông Thap une destination attractive du delta du Mékong, attirant de nombreux investisseurs stratégiques, encourageant la croissance en contribuant ainsi à la mise en œuvre d'une restructuration économique au profit des secteurs du commerce, des services et du tourisme et conformément à l'orientation de développement de la province de Dông Thap.

L'identification et la division spécifiques de l'espace de développement touristique contribueront à orienter les types spécifiques de tourisme dans la région, créant ainsi des produits touristiques uniques, distinctifs et compétitifs sur le marché. Selon le plan directeur, jusqu'en 2050 Dông Thap comptera quatre régions économiques motrices: la région économique frontalière en amont du fleuve Tiên, le pôle économique logistique du fleuve Hâu, la région économique agricole et écologique centrale de Dông Thap Muoi, la chaîne urbaine et l'économie du corridor le long du fleuve Tiên. En outre, il y a également des corridors économiques, des axes stratégiques, des industries clés telles que l’industrie de transformation, l’industrie d’énergie, les services d’affaires, l'économie frontalière, le tourisme...

Basé sur sa planification des régions économiques et sur l'évaluation des forces, du potentiel de développement ainsi que des ressources pour soutenir les activités touristiques dans chaque localité afin de créer des produits touristiques typiques et d'orienter des espaces touristiques de la province de Dông Thap en quatre espaces touristiques typiques : espace touristique Dât Sen Hông, espace touristique coloré de la région frontalière, espace touristique de la capitale des fleurs, et espace touristique de Sen Thap Muoi.

Photo : Tân Dat/CVN

Le projet propose également 13 types de tourisme par ordre de priorité dont le tourisme culturel et historique, l’écotourisme, le tourisme agricole, le tourisme fluvial, le tourisme communautaire, le tourisme nocturne, le tourisme MICE, le tourisme culinaire, le tourisme spirituel, le tourisme de santé, le tourisme du shopping….

Concernant le segment du marché touristique international, les marchés traditionnels tels que le Japon, l’Amérique, l’Australie, la République de Corée et l’Angleterre sont intéressés, de même que le marché des classes moyenne et supérieures chinoises, celles du Moyen-Orient et de l'Inde et celles d'autres pays d'Europe occidentale : la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède ou la Suisse.

Le projet comprend notamment le développement de grands festivals qui contribuent au développement touristique associé à la création d'images de la localité : festival des fleurs, festival du lotus, festival de Go Thap, festival de la mangue, fête des pangasius... Il promeut également l'application du marketing électronique dans la promotion du tourisme, en améliorant les activités touristiques intelligentes, en créant des plateformes de vente en ligne, ou en organisant des événements spéciaux. Ce projet souhaite renforcer l'application de la technologie numérique, avec la mise en œuvre des explications bilingues, le développement de cartes touristiques numériques et la construction progressive d’un système touristique d’un portail d'informations touristiques intelligents avec une application de voyage pour smartphones.

Photo : Tân Dat/CVN

S'exprimant lors de la récente conférence annonçant, en 2023, le plan directeur de la province de Dông Thap pour la période 2021-2030 et à l'horizon 2050, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a estimé que Dông Thap était une localité située dans la zone clé de production alimentaire du pays. C'est le centre d'échanges économiques, centre d'écotourisme du delta du Mékong et de tout le pays et du "pays du lotus rose" du Nam bô occidental. Elle bénéficie d'un emplacement stratégique avec près de 50 km de frontière et deux portes frontalières internationales avec le Cambodge, situées sur des voies de transport pratiques reliant Hô Chi Minh-Ville, la ville de Cân Tho et les provinces voisines. C’est un lieu célèbre avec de nombreuses reliques, sites pittoresques et festivals aux caractéristiques uniques et distinctes, propices au développement du tourisme.

Le développement touristique en bonne voie

Actuellement, le tourisme de Dông Thap prospère grâce à la concentration des ressources d'investissement sur le développement des infrastructures, de nombreux produits spécifiques, l'augmentation des profits et des chaînes de valeur économiques.

Photo : VNA/CVN

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, ces derniers temps, l'industrie touristique s'est mobilisée et coordonnée pour créer les conditions nécessaires au lancement de nombreux produits touristiques spécifiques, perfectionnant et améliorant la qualité des modèles de tourisme communautaire et de tourisme agricole, des homestays et des farmstays, ainsi qu’en complétant les critères d'évaluation des produits OCOP 3 étoiles et 4 étoiles pour le tourisme rural.

Parallèlement, Dông Thap soutient et guide également ses localités dans la construction et l'achèvement d'un certain nombre de modèles et d'attractions touristiques nouvellement mis en service, telles que la zone touristique de Tiên Sen (district de Thanh Binh) et l'écotourisme de Hoàng Son (district de Châu Thành). Elle soutient la formation et le développement de nouveaux modèles touristiques tels que celui de marché rural de Tràm Chim (district de Tam Nông) ou encore le marché du village de tissage dans le district de Hông Ngu...

Photo : Tân Dat/CVN

Dông Thap lance de nouveaux circuits dans les districts de Cao Lanh et de Lai Vung: le village de rafting de Binh Thanh - le site touristique de Thiên Phu - la pagode de Tô - le village touristique de My Xuong; la visite de jardin de cocotiers associée à la visite fluviale et deux villages d'artisanat nouvellement reconnus (fabrication de rouleaux de printemps et construction de bateaux et de canoës) et des courses de canoës au service des touristes.

Dông Thap continue également à aider les localités à compléter et à mettre en service de nombreux produits touristiques et attractions touristiques nouveaux et attrayants, répondant aux besoins de plus en plus diversifiés des touristes, tels que la zone touristique Nhu Ba Farmstay, la zone touristique An Khang Thanh Binh (vignoble boisé) du district de Thanh Binh; le Jardin de ramboutans Ngoc Hoa, le Homestay Sa Nhien dans le Jardin des fleurs et la villégiature de Sa Nhiên...

Photo : Tân Dat/CVN

Le Centre de promotion du commerce, du tourisme et des investissements de Dông Thap promeut et relie les circuits et les itinéraires typiques de localité, en particulier avec la promotion et la vente de programmes tels que "Suivre l'amant", "Sa Dec : amour de la terre et des fleurs", “Royaume des fleurs Sa Dec - Voyage du patrimoine vert", "Sa Dec - espace de culture bouddhiste au cœur de la ville antique"...

En collaboration avec des experts, Dông Thap lance une enquête sur les sites touristiques, les établissements de services touristiques et les établissements d'hébergement touristique dans les districts frontaliers pour construire le circuit "Couleurs de la région frontière - Dât Sen Hông".

Photo : Tân Dat/CVN

En résultat, l'industrie du tourisme de Dông Thap au cours des neuf premiers mois de 2024 a connu des indicateurs positifs tels que: l’accueil de 3,5 millions de touristes, en hausse de 9,38% par rapport à la même période en 2023, atteignant 83,33% du plan annuel, dont environ 33.000 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 374,75% sur la même période et atteignant 66% du plan annuel; les revenus de ce secteur devraient atteindre 1.720 milliards de dôngs, soit une augmentation de 14,67% par rapport à la même période en 2023 et atteignant 86% du plan annuel.

Huynh Thi Hoai Thu, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, a déclaré que dans les temps à venir, Dông Thap continuerait à faire de la promotion du tourisme une priorité, et à participer à l'invitation aux investissements dans ce secteur. Au cours des trois derniers mois de l'année, Dông Thap s'efforce d'atteindre un total de 700.000 visiteurs dans les établissements de services touristiques, avec un chiffre d'affaires total estimé à 280 milliards de dôngs.

Tân Dat/CVN