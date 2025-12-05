Santé

Intensifier le dépistage et la prévention face à la flambée des cas de cancer

L’incidence des nouveaux cas de cancer est en constante augmentation. La majorité d’entre eux sont détectés à des stades avancés, ce qui entraîne une hausse du taux de mortalité et une surcharge des hôpitaux de dernier recours. Il est donc crucial de renforcer le dépistage pour un diagnostic précoce, afin d'améliorer l’efficacité des traitements et de réduire le fardeau qui pèse sur les patients, leurs familles et la société.

Ces informations ont été partagées lors de la conférence annuelle sur la lutte contre le cancer, organisée dans la mégapole du Sud.

Cancer, 2e cause de mortalité précoce dans le pays

Selon le docteur Diêp Bao Tuân, directeur de l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam enregistre chaque année plus de 180.000 nouveaux cas et plus de 120.000 décès dus au cancer. Le cancer est la deuxième cause de mortalité précoce dans le pays, juste après les maladies cardiovasculaires, et représente un lourd fardeau social. À l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville, on estime qu'en 2025, plus d'un million de patients seront examinés, soit une augmentation de 22% par rapport à 2024. Les cancers de la thyroïde et du sein sont les plus fréquents. Les statistiques révèlent que l'état de la maladie est déjà aux stades 3 ou 4 pour environ 50% à 80% des patients admis. Cette situation est très préoccupante, car le diagnostic et le traitement tardifs du cancer augmentent à la fois le taux de mortalité et les coûts de traitement. La raison principale réside dans le fait que la population n'a pas l'habitude de réaliser des examens de dépistage réguliers et ne consulte qu’une fois les symptômes apparus, alors que les premiers stades de la maladie sont souvent asymptomatiques.

Le Docteur Hà Anh Duc, directeur du Département de l'administration des examens et des traitements du ministère de la Santé, partage le même point de vue. Il estime que la surcharge des hôpitaux oncologiques de dernier recours est due en partie au fait que les patients n’arrivent que lorsque la maladie est déjà à un stade avancé. Des établissements comme l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville et l'Hôpital K à Hanoï sont contraints d'étendre leurs infrastructures pour répondre à la demande croissante. Par conséquent, ledit ministère s'engage à renforcer le dépistage et à réorganiser le réseau de traitement, en élargissant la capacité des hôpitaux pour faire face au nombre croissant de patients.

Le directeur du Département a également reconnu que, bien que le Vietnam ait réalisé de nombreux progrès dans le traitement, la période de survie des patients vietnamiens reste modeste par rapport à celle de nombreux pays avancés. C'est pourquoi un investissement soutenu sera nécessaire pour développer les méthodes de traitement de précision et appliquer les avancées mondiales. Actuellement, le Ministère de la Santé élabore un projet de centre de protonthérapie afin d'augmenter l'efficacité du traitement du cancer. Il donne également la priorité à l'élargissement de la coopération internationale pour accéder aux nouvelles avancées et participer à des recherches et essais cliniques internationaux.

Le séminaire annuel de Hô Chi Minh-Ville sur la lutte contre le cancer a accueilli cette année plus de 2.000 experts de premier plan du secteur de l'oncologie venant de nombreuses provinces et villes du pays, ainsi que des spécialistes renommés d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Japon, de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (Chine). Cet événement scientifique majeur pour le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville est une plateforme prestigieuse pour mettre à jour les connaissances, échanger des expériences et présenter de nouvelles avancées dans le diagnostic, le traitement et la prévention du cancer. Cette année, une session spéciale a été consacrée à l'application de l'intelligence artificielle (IA) en oncologie. Les présentations se sont concentrées sur des techniques de pointe telles que l'IA dans la planification et le dépistage de la radiothérapie, la radiothérapie adaptative, la chirurgie endoscopique moderne, l'intervention vasculaire dans le traitement du cancer du foie, les tests moléculaires, la personnalisation du traitement et la gestion post-thérapeutique.

Ce séminaire annuel n'est pas seulement un forum scientifique de référence, il joue aussi un rôle essentiel dans la construction et le développement du réseau de lutte contre le cancer au Vietnam. Il contribue à améliorer la qualité des soins aux patients atteints de cancer, de la prévention et du dépistage précoce au diagnostic, au traitement et aux soins palliatifs, en plaçant le patient au centre des préoccupations. Il favorise enfin le développement de la science et de la technique de pointe en oncologie, afin de placer progressivement le Vietnam au niveau de la région et du monde dans la recherche et l'application de la médecine moderne.

Texte et photos : Quang Châu/CVN