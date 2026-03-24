États-Unis : explosion massive dans une raffinerie de pétrole au Texas

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Plusieurs personnes ont témoigné avoir entendu une déflagration qui a fait vibrer les vitres des voitures, et un habitant présent sur les lieux a fait état d'une odeur d'œufs pourris. Un incident s'est produit sur le site de la raffinerie Valero, mais peu de détails sont disponibles pour l'instant, a affirmé Antonio Mitchell, du service des pompiers de Port Arthur. La shérif du comté de Jefferson, Zena Stephens, a déclaré que l'explosion pourrait avoir impliqué un appareil de chauffage. Les autorités sont en train de surveiller la qualité de l'air dans la zone. Les autorités ont conseillé aux habitants du quartier de rester chez eux, sans que ne soit émis un ordre d'évacuation. Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant, selon les médias.

Xinhua/VNA/CVN