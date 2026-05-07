Sénégal : le gouvernement prend des mesures face à la hausse des cours du pétrole

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Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a assuré mercredi 6 mai en Conseil des ministres que le gouvernement a privilégié une réponse fondée sur l'accélération de la valorisation des ressources gazières nationales, la maîtrise de la demande énergétique, la diversification compétitive du mix énergétique et la protection ciblée des secteurs vulnérables, face au contexte au Moyen-Orient marqué par une flambée des cours du pétrole. Le communiqué du Conseil des ministres indique que M. Sonko a évoqué "la situation géopolitique au Moyen-Orient, caractérisée par une instabilité structurelle profonde, entraînant une flambée du cours du baril sur les marchés pétroliers internationaux". Il a demandé le déploiement accéléré d'une politique de sobriété énergétique, l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la mise en place d'un bouclier énergétique ciblé en faveur des secteurs stratégiques et du pouvoir d'achat, le renforcement de la veille géopolitique et de la diversification des approvisionnements, ainsi que la révision du régime fiscal. "Les effets pour le Sénégal, pays importateur net d'hydrocarbures, sont directs, cumulatifs et multidimensionnels, notamment la détérioration de la balance commerciale avec une pression sur les finances publiques, le renchérissement des coûts de production dans les secteurs structurants de l'économie nationale et le risque de transmission inflationniste aux prix à la consommation", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN