Un pétrolier a été touché par des projectiles non identifiés

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L'agence a indiqué dans un message publié sur X avoir reçu ces informations le 3 mai vers 19h40 GMT de la part du navire. Selon elles, le navire a été touché alors qu'il naviguait à environ 144,45 km au nord de la ville émiratie de Foudjaïrah, située près du détroit d'Ormuz. Tous les membres d'équipage à bord du pétrolier sont sains et saufs, et aucun impact environnemental n'a été signalé, a précisé l'UKMTO dans son avertissement. Les autorités sont en train d'enquêter sur l'incident. Les navires ont été invités à naviguer avec prudence et à signaler toute activité suspecte à l'UKMTO, a recommandé l'agence. Selon des médias, l'armée britannique a signalé qu'un navire avait été touché par des projectiles dans le détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN