Iran : huit morts dans l'incendie d'un centre commercial à Téhéran

Au moins huit personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans un violent incendie qui s'est déclaré mardi 5 mai dans un centre commercial situé à environ 30 km à l'Ouest de Téhéran, capitale iranienne, a rapporté la télévision d'État iranienne IRIB.

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Le centre commercial Arghavan, situé dans la ville d'Andicheh, abritait plus de 250 locaux commerciaux. Le feu a été signalé à 16h40 heure locale (13h10 GMT), selon Ali Paidaran, chef des pompiers d'Andicheh, cité par l'Agence de presse des étudiants iraniens (ISNA). M. Paidaran a ajouté que le feu s'est propagé en raison des matériaux composites utilisés pour la façade du bâtiment. Sept équipes de secours ont été mobilisées pour éteindre l'incendie, dont la cause n'a pas encore été déterminée, a rapporté ISNA, citant la Société du Croissant-Rouge iranien.

Xinhua/VNA/CVN