La Chine exhorte les États-Unis à arrêter le blocus et les sanctions contre Cuba

La Chine exhorte les États-Unis à mettre immédiatement fin au blocus et aux sanctions, ainsi qu'à toute forme de coercition et de pression à l'encontre de Cuba, a déclaré le 5 mai un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

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Le porte-parole a fait ces remarques en réponse à la décision américaine de renforcer les sanctions contre Cuba. Cuba a déclaré que les mesures coercitives illégales et unilatérales des États-Unis étaient condamnables et ridicules. Selon le porte-parole, le renforcement de sanctions illicites et unilatérales par les États-Unis contre Cuba porte gravement atteinte au droit du peuple cubain à la subsistance et au développement, et viole les normes fondamentales des relations internationales. La Chine soutient fermement Cuba dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa sécurité nationales, et s'oppose à toute ingérence dans les affaires intérieures de Cuba, a ajouté le porte-parole.

Xinhua/VNA/CVN