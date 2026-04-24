Sénégal : le taux d'accès à l'eau potable passe de 80% en 1996 à 98,5% en 2026

Le taux d'accès à l'eau potable au Sénégal est passé de 80% en 1996 à 98,5% en 2026, a déclaré jeudi 23 avril à Dakar le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), Abdoul Niang.

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Photo : https://lesoleil.sn/CVN

Abdoul Niang s'exprimait lors du lancement des célébrations marquant les 30 ans de la SONES, en présence du ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

À cette occasion, le ministre a souligné que la SONES devait continuer à être un instrument performant de mise en œuvre de la politique nationale de l'eau, tout en insistant sur la nécessité de concilier l'équilibre financier du secteur avec l'exigence d'un accès équitable à l'eau potable.

Selon M. Niang, sur la période 1996-2026, le nombre de centres du périmètre affermé est passé de 48 à 68, tandis que la population couverte est passée de 6,3 millions à 9,3 millions d'habitants. Le nombre d'abonnés a progressé de 241.000 à près d'un million et la production annuelle d'eau potable de 99 millions à 299 millions de mètres cubes.

Il a également indiqué que près de 1.000 milliards de francs CFA (1,8 milliard de dollars) ont été investis par la SONES pour accompagner cette croissance, tandis que près de 375.000 branchements sociaux ont été subventionnés, au bénéfice de 3,7 millions de personnes.

Selon la même source, ces branchements sociaux, associés à 3.350 kilomètres d'extension du réseau, représentent une subvention de l'État estimée à près de 61 milliards de francs CFA (109 millions de dollars) en faveur des populations les plus vulnérables.

Xinhua/VNA/CVN