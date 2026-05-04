L'armée américaine lance une opération visant à guider les navires hors du détroit d'Ormuz

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"Cette mission, confiée par le président, viendra en aide aux navires marchands cherchant à transiter librement par ce corridor commercial international essentiel", a déclaré le Commandement central dans un communiqué publié sur X. Le soutien militaire américain à cette initiative comprendra des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basés à terre et en mer, des plateformes sans pilote multidomaines et 15.000 militaires, précise le communiqué.Le communiqué ajoute que le Maritime Freedom Construct, une initiative révélée la semaine dernière par le département d'Etat américain, "jouera un rôle crucial dans le cadre du Projet liberté". Cette initiative vise à renforcer le partage d'informations pour soutenir la sécurité dans ce détroit stratégique et combine "action diplomatique et coordination militaire".

Xinhua/VNA/CVN