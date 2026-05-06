La Malaisie accorde une aide financière aux riziculteurs

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Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré le 5 mai que cette initiative, approuvée le même jour lors de la réunion du Conseil national d’action économique (MTEN), devrait bénéficier à près de 240.000 agriculteurs enregistrés, pour un montant total de 48 millions de ringgits. Ce montant s'explique par le fait que les agriculteurs doivent louer du matériel de labour et que, si le programme de labour doit se poursuivre, ils ont besoin de capitaux initiaux, a-t-il précisé. Le Premier ministre Anwar Ibrahim, également ministre des Finances, a souligné que le gouvernement reste attentif aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment la hausse des coûts du carburant et des intrants agricoles liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

VNA/CVN