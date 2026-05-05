Colombie : 9 morts et 6 rescapés après l'explosion d'une mine de charbon

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L'explosion s'est produite dans la mine de La Ciscuda, à Sutatausa, dans le département de Cundinamarca. Les 15 ouvriers qui se trouvaient à l'intérieur au moment des faits ont tous été touchés ; six survivants ont été secourus et transportés à l'hôpital pour y être soignés, selon la même source. L'agence a indiqué qu'une inspection menée le 9 avril avait mis en évidence des risques pour la sécurité sur le site, notamment une accumulation de gaz et une étanchéité insuffisante des galeries abandonnées, et avait émis des recommandations visant à améliorer la ventilation et le contrôle de la poussière. Des équipes de la Croix-Rouge colombienne sont également sur place pour apporter un soutien psychosocial aux familles des victimes et aux autres personnes concernées, a déclaré le gouverneur Jorge Emilio Rey sur X, exprimant ses condoléances et sa solidarité envers les personnes touchées par cette catastrophe minière.

Xinhua/VNA/CVN