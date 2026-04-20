Sénégal : appel à une réforme de la gouvernance mondiale plus équitable

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé à une réforme ambitieuse de la gouvernance mondiale afin de la rendre " plus équitable, plus représentative et mieux adaptée aux réalités contemporaines ".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant à Diamniadio, près de Dakar, lors de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, M. Faye a estimé que l'Afrique devait y occuper toute la place qui lui revient et voir ses priorités pleinement prises en compte.

"Le multilatéralisme doit rester le cadre privilégié de l'action internationale. Mais il doit impérativement se réinventer. Il doit être rénové et revitalisé pour le sortir du statu quo de l'après-guerre mondiale", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État sénégalais a souligné que le monde traversait une période de fortes turbulences géopolitiques et de défis inédits.

Il a également dénoncé une banalisation du recours unilatéral à la force, en contradiction flagrante avec les principes de la Charte des Nations unies.

Selon M. Faye, une telle évolution met en péril l'équilibre du monde et heurte profondément la conception de la dignité humaine.

Le président sénégalais a estimé qu'il était plus que jamais nécessaire d'œuvrer à l'avènement d'un ordre international plus juste, dans lequel l'humain demeure au cœur des préoccupations et où chacun puisse vivre dans la paix, la dignité et la sécurité.

Il a, par ailleurs, appelé à un engagement renforcé en faveur de l'intégration africaine, tant dans la conception que dans la mise en œuvre des politiques communautaires, ainsi qu'à une mobilisation accrue pour faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale.

La conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal se tient les 18 et 19 avril au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio. Elle porte sur le renforcement de l'efficacité de la politique étrangère du Sénégal et la modernisation du réseau diplomatique et consulaire du pays.

Xinhua/VNA/CVN