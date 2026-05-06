Lavrov et Rubio discutent par téléphone des questions internationales et des relations bilatérales

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est entretenu le 5 mai par téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

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Au cours de cet entretien, ils ont échangé des vues sur la situation internationale actuelle et sur les relations russo-américaines, et ont discuté du calendrier des échanges bilatéraux. La conversation a été "constructive et professionnelle", selon le ministère.

Xinhua/VNA/CVN