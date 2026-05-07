Tesla va rappeler près de 219.000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul

Tesla procède au rappel de 218.868 véhicules aux États-Unis en raison d'un retard dans l'affichage des images de la caméra de recul, susceptible d'augmenter le risque d'accident, a annoncé mercredi 6 mai l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

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Tesla procède au rappel de 218.868 véhicules aux États-Unis en raison d'un retard dans l'affichage des images de la caméra de recul, susceptible d'augmenter le risque d'accident, a annoncé mercredi 6 mai l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA). L'organisme de réglementation a indiqué que l'affichage des images de la caméra de recul des véhicules concernés pouvait être retardé lorsque le véhicule passe en marche arrière, réduisant ainsi la visibilité du conducteur. Selon la NHTSA, ce rappel concerne certains véhicules des modèles 3, Y, S et X. Tesla a publié une mise à jour logicielle à distance pour résoudre le problème, a précisé l'organisme de réglementation.

Xinhua/VNA/CVN