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M. Wadephul a fait cette déclaration sur X à la suite d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Seyed Abbas Araghchi. L'Allemagne soutient une solution négociée, a affirmé M. Wadephul, ajoutant qu'il avait exigé de l'Iran qu'il renonce à l'arme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz. En tant que proche alliée des États-Unis, l'Allemagne partage les mêmes objectifs stratégiques que les États-Unis, a-t-il déclaré.
Xinhua/VNA/CVN