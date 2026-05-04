Conflit au Moyen-Orient : L'Allemagne appelle à une "solution négociée"

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a appelé le 3 mai à une "solution négociée" pour apaiser les tensions actuelles concernant l'Iran.

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M. Wadephul a fait cette déclaration sur X à la suite d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Seyed Abbas Araghchi. L'Allemagne soutient une solution négociée, a affirmé M. Wadephul, ajoutant qu'il avait exigé de l'Iran qu'il renonce à l'arme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz. En tant que proche alliée des États-Unis, l'Allemagne partage les mêmes objectifs stratégiques que les États-Unis, a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN