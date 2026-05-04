" />

icon search
mask
Brefs / International
Conflit au Moyen-Orient : L'Allemagne appelle à une "solution négociée"

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a appelé le 3 mai à une "solution négociée" pour apaiser les tensions actuelles concernant l'Iran.

>> Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

>> Iran - États-Unis : choisir entre un "mauvais accord" ou une opération militaire "impossible"

>> Trump annonce un déblocage du détroit d'Ormuz, mise en garde de l'Iran

M. Wadephul a fait cette déclaration sur X à la suite d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Seyed Abbas Araghchi. L'Allemagne soutient une solution négociée, a affirmé M. Wadephul, ajoutant qu'il avait exigé de l'Iran qu'il renonce à l'arme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz. En tant que proche alliée des États-Unis, l'Allemagne partage les mêmes objectifs stratégiques que les États-Unis, a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN

#Conflit #Moyen-Orient #Iran #Allemagne #solution négociée

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top