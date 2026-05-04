États-Unis : au moins 10 blessés dans une fusillade de masse sur un camping en Oklahoma

Au moins dix personnes ont été hospitalisées à la suite d'une fusillade de masse survenue le 3 mai au soir dans un camping situé près du lac Arcadia, dans l'État américain de l'Oklahoma, a indiqué la police locale.

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"Je peux confirmer que nous avons transporté dix personnes vers les hôpitaux de la région, dans diverses conditions", a déclaré Emily Ward, porte-parole de la police municipale d'Edmond, citée par la chaîne d'information KWTV. Elle a estimé que "le nombre de victimes va encore augmenter". Selon elle, plusieurs coups de feu ont été tirés sur un groupe de jeunes près du lac, un lieu très prisé pour les pique-niques, le camping, la pêche et les sports nautiques. Le lac se trouve à environ 21 km au nord d'Oklahoma City, la capitale de l'État, dans la banlieue d'Edmond, qui fait partie de la zone métropolitaine d'Oklahoma City.

Xinhua/VNA/CVN