La Malaisie prévoit que l'IA contribuera à hauteur de 5 milliards de dollars à son PIB d'ici 2030

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Selon le ministre, l'IA a déjà démontré sa valeur économique tangible en Malaisie, et pourrait, selon les projections, contribuer à hauteur d’environ 1% à la croissance annuelle du PIB du pays. L'année dernière, l'économie numérique, de plus en plus alimentée par l'IA, a contribué à hauteur de plus de 23% au PIB malaisien, soit plus de 110 milliards de dollars de valeur économique. Il ne s'agit pas de simples projections. Elles témoignent d'une transformation structurelle où l'IA n'est plus périphérique à l'économie, mais centrale à la productivité, à la compétitivité et à la croissance nationale, a affirmé Gobind Singh Deo. Il a ajouté que son ministère lancera prochainement l'Initiative gouvernementale d'innovation (GII), une plateforme qui permettra aux innovateurs, aux chercheurs et aux jeunes de soumettre des problématiques réelles du secteur public afin de développer des solutions utilisant les technologies émergentes, notamment l'IA.

VNA/CVN