Hô Chi Minh-Ville

Semaine du livre des Éditions Penguin Random House US

Afin de répondre aux besoins d’apprentissage, de divertissement et d’inspiration en matière de lecture du public, la société FAHASA, en collaboration avec Penguin Random House US, organise la Semaine du livre sur le thème "Lisez, explorez et grandissez pour trouver votre histoire" du 12 décembre 2025 au 4 janvier 2026 à la librairie Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville.

Penguin Random House (PRH) est l’une des maisons d’édition les plus importantes et les plus renommées au monde, présente dans plus de 20 pays, avec son siège à New York (États-Unis). Fondée en 2013 à la suite de la fusion de deux groupes éditoriaux prestigieux - Penguin Group (Royaume-Uni) et Random House (Allemagne), PRH publie chaque année plus de 14.000 nouveaux titres de haute qualité, couvrant une large variété de genres : littérature classique et contemporaine, psychologie et développement personnel, économie et management, jeunesse, éducation, sciences, technologies et de nombreux autres domaines spécialisés.

En décembre 2025, Penguin Random House US a officiellement annoncé un partenariat stratégique avec FAHASA, la plus grande chaîne de librairies du Vietnam dans le domaine de l’importation et de la distribution de livres en anglais. Selon cet accord, FAHASA importera et distribuera directement les ouvrages publiés par Penguin Random House US à travers l’ensemble de son réseau de librairies au Vietnam. Ce partenariat stratégique devrait marquer une étape décisive dans la promotion de la culture de la lecture et dans l’élargissement de l’accès au savoir mondial pour les lecteurs vietnamiens.

Collection de plus de 3.500 titres

La Semaine du livre Penguin Random House US présentera au public une collection de plus de 3.500 titres, correspondant à 42.000 exemplaires importés directement par FAHASA depuis Penguin Random House US. Ces ouvrages seront exposés et distribués à la librairie Nguyên Huê, dans les principales librairies FAHASA du pays, ainsi que sur la plateforme de commerce électronique FAHASA.

Ces publications appartiennent aux collections les plus appréciées de Penguin Random House US et ont été soigneusement sélectionnées par FAHASA afin d’offrir aux lecteurs vietnamiens des sources de connaissances de qualité, utiles et adaptées à tous les âges. Ce partenariat donne également au public vietnamien l’opportunité d’accéder à des livres en anglais de haute qualité – éducatifs, inspirants et enrichissants pour tous les publics. Il constitue une base solide permettant aux lecteurs d’approfondir leurs connaissances, d’enrichir leurs émotions et de s’ouvrir vers un avenir plus prometteur.

Afin de permettre aux lecteurs d’acquérir plus facilement des ouvrages nouveaux, intéressants et adaptés à différents âges issus de Penguin Random House US, FAHASA propose, pendant toute la durée de la Semaine du livre, une remise de 10% accompagnée de nombreux cadeaux attractifs sur l’ensemble des titres de cette maison d’édition. Cette promotion est appliquée simultanément dans 20 grandes librairies FAHASA sur tout le territoire ainsi que sur Fahasa.com, permettant aux lecteurs d’accéder à des ouvrages de qualité à prix préférentiel et de profiter d’une expérience d’achat pratique.

