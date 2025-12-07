Les Tinh Hoa Viêt Awards 2025 célèbrent l’identité culturelle vietnamienne

Les Tinh Hoa Viêt Awards 2025, une récompense nationale honorant les acteurs du développement de la culture vietnamienne, ont mis en ligne le 5 décembre sur YouTube le clip vidéo "Viêt Nam Tinh Hoa", véhiculant le message que la préservation de l’identité culturelle vietnamienne repose sur la collaboration de la communauté créative.

>> Les artisanats de Hôi An embrassent la digitalisation et brillent aux Kotler Awards 2024

>> Le Vietnam sacré pour la 5e fois "Meilleure destination patrimoniale du monde"

>> Le Vietnam triomphe aux Music Awards Japan avec Tùng Duong

Photo : CTV/CVN

Le musicien Nguyên Hai Phong, compositeur de la chanson, a déclaré qu’elle était née d’une inspiration nourrie depuis de nombreuses années quant à l’évolution de l’identité vietnamienne et qu’elle visait à encourager la jeune génération à préserver ses racines.

Le clip vidéo retrace le parcours d’un jeune garçon explorant les formes culturelles et artistiques vietnamiennes, des traditions à la modernité. Il met en lumière des représentants de divers domaines culturels et artistiques vietnamiens, regroupés en cinq thèmes principaux : la musique, le cinéma, la danse, le théâtre et l’art contemporain.

Ces formes d’art incluent le chèo (opéra traditionnel), le bóng rôi (une forme d’art rituelle mêlant danse et chant pratiquée dans le Sud du Vietnam), le múa chén - nha nhac cung đình (musique de cour vietnamienne) et le hip-hop.

Les organisateurs espèrent que le clip vidéo créera un pont artistique entre les générations, intégrant l’art traditionnel à la modernité.

Les Tinh Hoa Viêt Awards 2025 est organisé par le journal Dai Doàn Kêt (Grande union), ZOA Creative et Alien Media. Le public, un jury et des journalistes votent pour les meilleurs produits médiatiques et les artistes qui promeuvent des valeurs culturelles uniques, encouragent la créativité et contribuent au développement de l’écosystème artistique national.

L’édition 2025 se déroulera en cinq étapes : annonce aux médias (4 octobre), réception des nominations (du 15 octobre au 15 novembre), annonce de la liste officielle des nominations (12 décembre), vote et délibération du jury (du 12 décembre au 1er janvier 2026) et clôture par la cérémonie de remise des prix en janvier 2026.

Les prix sont répartis en trois grandes catégories : Quintessence musicale, Quintessence des arts multidisciplinaires et Quintessence de l’engagement.

D’envergure nationale, ces prix visent à établir un système de normes de valeurs artistiques imprégnées d’identité vietnamienne, tout en s’adaptant et en s’intégrant au courant mondial ; contribuant à la création d’un écosystème culturel durable, diffusant l’inspiration créative, en particulier auprès de la jeune génération ; affirmant que la culture et l’art vont toujours de pair avec l’œuvre d’édification et de défense nationales.

VNA/CVN