Un nouveau rendez-vous pour la culture de la lecture à Hô Chi Minh-Ville

Inaugurée en pleine saison festive de fin d’année, la librairie Fahasa Phan Huy Ich est appelée à devenir une destination attrayante avec un concept de design inédit dans tout le système Fahasa, contribuant à diffuser la culture de la lecture et le savoir auprès du public de Hô Chi Minh-Ville.

Dans la matinée du 19 novembre à Hô Chi Minh-Ville, la librairie Fahasa Phan Huy Ich a officiellement ouvert ses portes, devenant un nouveau "rendez-vous" culturel à Gò Vâp.

Située au 4ᵉ étage du centre commercial Thiso Mall Truong Chinh - Phan Huy Ich, la librairie Fahasa Phan Huy Ich (quartier An Hôi Tây), d’une superficie de près de 400 m², adopte un design moderne encore jamais vu dans le réseau Fahasa. Elle présente près de 40.000 articles : papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants et cadeaux haut de gamme importés de maisons d’édition réputées et de grands partenaires nationaux et internationaux.

Les produits soigneusement sélectionnés sont organisés en divers espaces attrayants : livres en vietnamien, livres en langues étrangères, espace dédié aux enfants… L’aménagement intérieur de la librairie est conçu de manière scientifique afin de répondre aux besoins variés de chaque groupe de lecteurs.

Le point fort de Fahasa Phan Huy Ich réside dans ses collections exclusives et thématiques, telles que : la collection en l’honneur de la Journée des enseignants vietnamiens du 20 novembre, la collection de Noël, les œuvres classiques intemporelles, la collection dédiée à l’auteur Nguyên Nhât Anh, ou encore les ouvrages sur le développement de la pensée et l’équilibre émotionnel… Ces espaces favorisent l’interaction, stimulent l’inspiration à la lecture et enrichissent l’expérience d’achat pour les lecteurs de tous âges.

Spécialement pour la saison festive de fin d’année, la librairie est décorée de manière à la fois éclatante et chaleureuse, offrant un espace rempli de couleurs et d’émotions, où chaque recoin peut devenir un décor parfait pour des photos mémorables.

À l’occasion de l’inauguration, Fahasa Phan Huy Ich propose de nombreuses promotions et des expériences captivantes : Père Noël livrant des cadeaux aux enfants, ateliers de création de cartes, séances de lecture, confection de cadeaux de Noël et du Nouvel An…

Texte et photo : Minh Thu/CVN