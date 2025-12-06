Lancement du programme MV “Viêt Nam tinh hoa”

Dans l’après-midi du 5 décembre, à Hô Chi Minh-Ville, le journal Dai Doan Kêt , en collaboration avec ZOA Creative et Alien Media, a organisé une conférence de presse pour lancer le MV “Viêt Nam tinh hoa”, soit la chanson officielle du Prix Tinh hoa Việt 2025 (Quintessence du Vietnam).

L’événement a attiré des centaines d’invités, d’artistes et des milliers de fans. Lorsque le MV “Việt Nam tinh hoa” a été diffusé, avec des paroles empreintes de fierté, une mélodie puissante et des images soignées réunissant des dizaines de chanteurs et artistes représentatifs des domaines de la musique, du cinéma, de la danse, du théâtre et de l’art contemporain, les spectateurs ont évoqué en pensée la musique qui a résonné lors des grands événements nationaux de 2025, ainsi que lors des grands concerts Fierté du Vietnam.

Selon le comité d’organisation, la chanson raconte que "L’union des créateurs d’aujourd’hui constitue l’héritage culturel éclatant de demain." Il s’agit de la toute dernière composition du musicien Nguyên Hai Phong après une longue pause dans l’écriture. La chanson s’inspire du courant d’identité culturelle vietnamienne et du désir de transmettre aux jeunes générations les valeurs de la culture nationale.

Participant au MV, la chanteuse Bùi Lan Huong a partagé : "Il est rare qu’une chanson célébrant les élites et les valeurs humaines du Vietnam soit à la fois aussi belle et aussi héroïque. En l’interprétant, j’ai mieux compris cette idée : la culture contribue à définir et à bâtir la pérennité d’une nation…".

Le réalisateur Kawaii Tuân Anh, créateur du MV, a expliqué que le choix de raconter l’histoire à travers l’image d’un garçon entrant dans un musée et découvrant une boîte magique - porte d’accès à un voyage d’exploration des “fragments de la culture vietnamienne” - symbolise l’ouverture vers l’héritage culturel. Le producteur Nguyên Phan Giang a précisé que “Tinh hoa Việt Nam” n’est pas une collection d’histoires isolées, mais la force d’un ensemble uni par une même ambition : honorer et élever la culture vietnamienne sur la scène mondiale.

Le Prix Tinh hoa Việt est organisé chaque année par le journal Dai Doan Kêt en partenariat avec la société ZOA Creative Media. À partir de 2025, le prix s’étend à l’échelle nationale.

Selon le journaliste Chu Ninh, responsable de la représentation du journal à Hô Chi Minh-Ville, après la période de candidature du 15 octobre au 15 novembre 2025, le Prix Tinh hoa Việt 2025 a reçu des propositions non seulement variées en termes de catégories, mais aussi témoignant d’une grande qualité professionnelle, d’un investissement sérieux et d’un esprit de préservation et de diffusion de l’identité vietnamienne à l’ère numérique.

Le Comité d’organisation annoncera la liste officielle des nominations le 12 décembre 2025 et ouvrira en même temps le portail de vote en ligne pour le public jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2026 sur le site officiel du programme : tinhhoavietawards.vn, ainsi que sur la plateforme TikTok : Tinh Hoa Việt Awards.

Les résultats finaux seront déterminés par une combinaison des votes du jury, du Conseil de la presse et du public. La cérémonie de clôture et de remise des prix aura lieu début 2026.

Texte et photos : Minh Thu/CVN